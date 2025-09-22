Губернатор обратился к ярославцам после отражения атаки БПЛА над регионом

Ярославцев просят сообщать о найденных фрагментов БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев просит жителей сообщать о найденных фрагментах сбитых БПЛА. В ночь на 22 сентября над регионом перехватили и уничтожили три украинских беспилотников.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается», — указано в сообщении в его Tg-канале.

По данным Михаила Евраева, пострадавших и разрушений нет.

Всего по сведениям Минобороны РФ, за ночь над регионами России были сбиты 114 украинских беспилотника. В частности, по 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края.