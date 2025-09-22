НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

ю-з.

 749мм 94%
Подробнее
6 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Сбили украинские БПЛА
Квартира за 57 млн
Резко похолодает
Подросток погиб в аварии
Ярославский бренд покорил Россию
Хотят отдать полигон в концессию
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Ярославский врач покорил Эльбрус
Что могут сделать на месте рынка в центре
Происшествия Губернатор обратился к ярославцам после отражения атаки БПЛА над регионом

Губернатор обратился к ярославцам после отражения атаки БПЛА над регионом

Он просит жителей сообщать о найденных фрагментах

497
Ярославцев просят сообщать о найденных фрагментов БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЯрославцев просят сообщать о найденных фрагментов БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ярославцев просят сообщать о найденных фрагментов БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев просит жителей сообщать о найденных фрагментах сбитых БПЛА. В ночь на 22 сентября над регионом перехватили и уничтожили три украинских беспилотников.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается», — указано в сообщении в его Tg-канале.

По данным Михаила Евраева, пострадавших и разрушений нет.

Всего по сведениям Минобороны РФ, за ночь над регионами России были сбиты 114 украинских беспилотника. В частности, по 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края.

Напомним, в МЧС Ярославской области ранее сообщали, что обнаруженные фрагменты БПЛА нельзя трогать. Мы также публиковали памятку в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
БПЛА Фрагмент Михаил Евраев Минобороны РФ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
12 минут
В тумане всё кажется загадочным и неопознанным в понедельник. Так ему и передайте
Гость
17 минут
то есть они их сбили, но сами не занют где?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление