«Стоят в касках и жилетах»: в Ярославле заметили наряды ДПС на дорогах. Что происходит

Жители Ярославля утром 23 сентября заметили наряды ДПС, дежурящие на улицах города. По словам читательницы 76.RU, правоохранители стояли в полном обмундировании.
«Стоят в касках и жилетах на пересечении Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы. Интересно, что там случилось? Не в первый раз за последние несколько дней вижу подобную картину в городе», — рассказала жительница Ярославля.
Еще один патруль заметили в центре, на Октябрьской площади. Там сотрудники ДПС тоже были одеты в бронежилеты и каски.
Источник 76.RU рассказал, что беспокоиться не о чем. В Ярославле проходят учения.
Напомним, недавно в Ярославской области установили еще пять новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». Техника способна выявить превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности у водителя или пассажиров и использование за рулем сотового телефона. Мы публиковали адреса, по которым установили новые камеры.