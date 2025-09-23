НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город «Стоят в касках и жилетах»: в Ярославле заметили наряды ДПС на дорогах. Что происходит

«Стоят в касках и жилетах»: в Ярославле заметили наряды ДПС на дорогах. Что происходит

76.RU выяснил, почему правоохранители дежурят на проезжих частях

2 106
В Ярославле выставили патрули ДПС на дорогах | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле выставили патрули ДПС на дорогах | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле выставили патрули ДПС на дорогах

Источник:

читатель 76.RU

Жители Ярославля утром 23 сентября заметили наряды ДПС, дежурящие на улицах города. По словам читательницы 76.RU, правоохранители стояли в полном обмундировании.

«Стоят в касках и жилетах на пересечении Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы. Интересно, что там случилось? Не в первый раз за последние несколько дней вижу подобную картину в городе», — рассказала жительница Ярославля.

Еще один патруль заметили в центре, на Октябрьской площади. Там сотрудники ДПС тоже были одеты в бронежилеты и каски.

Ярославцы заметили наряды правоохранителей в городе | Источник: читательница 76.RUЯрославцы заметили наряды правоохранителей в городе | Источник: читательница 76.RU

Ярославцы заметили наряды правоохранителей в городе

Источник:

читательница 76.RU

Источник 76.RU рассказал, что беспокоиться не о чем. В Ярославле проходят учения.

Напомним, недавно в Ярославской области установили еще пять новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». Техника способна выявить превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности у водителя или пассажиров и использование за рулем сотового телефона. Мы публиковали адреса, по которым установили новые камеры.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Полиция Учения Правоохранители
