«Стоят в касках и жилетах»: в Ярославле заметили наряды ДПС на дорогах. Что происходит

В Ярославле выставили патрули ДПС на дорогах Источник: читатель 76.RU

Жители Ярославля утром 23 сентября заметили наряды ДПС, дежурящие на улицах города. По словам читательницы 76.RU, правоохранители стояли в полном обмундировании.

«Стоят в касках и жилетах на пересечении Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы. Интересно, что там случилось? Не в первый раз за последние несколько дней вижу подобную картину в городе», — рассказала жительница Ярославля.

Еще один патруль заметили в центре, на Октябрьской площади. Там сотрудники ДПС тоже были одеты в бронежилеты и каски.

Источник 76.RU рассказал, что беспокоиться не о чем. В Ярославле проходят учения.