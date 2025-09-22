«Уже холодно»: в городе Ярославской области сообщили о подготовке к отопительному сезону

Ярославцы попросили подключить батареи в садиках и школах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Ярославской области подняли вопрос о начале отопительного сезона в регионе. Прежде всего в соцсфере.

«Уже очень холодно в школах и садах. Дети начинают болеть», — говорится в комментарии в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева от 21 сентября.

В одном из городов Ярославской области сообщили, что уже готовы выпускать соответствующие документы. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков 22 сентября на аппаратном совещании дал поручение подготовить постановление о начале отопительного сезона в городе.

«Постановления еще нет. Как будет, дадим официальную информацию. Такое поручение продиктовано объективной необходимостью ввиду износа сетей отопления Рыбинска», — пояснили 76.RU в пресс-службе рыбинской администрации.

В правительстве Ярославской области уточнили, что решение о начале отопительного сезона в регионе будет принято централизованно.

Обычно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней подряд. При этом эксперты мониторят температурные показатели и принимают во внимание конкретные значения.