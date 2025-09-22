НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город «Уже холодно»: в городе Ярославской области сообщили о подготовке к отопительному сезону

«Уже холодно»: в городе Ярославской области сообщили о подготовке к отопительному сезону

Жители региона просят подать тепло в соцучреждения

251
Ярославцы попросили подключить батареи в садиках и школах

Ярославцы попросили подключить батареи в садиках и школах

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Ярославской области подняли вопрос о начале отопительного сезона в регионе. Прежде всего в соцсфере.

«Уже очень холодно в школах и садах. Дети начинают болеть», — говорится в комментарии в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева от 21 сентября.

В одном из городов Ярославской области сообщили, что уже готовы выпускать соответствующие документы. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков 22 сентября на аппаратном совещании дал поручение подготовить постановление о начале отопительного сезона в городе.

«Постановления еще нет. Как будет, дадим официальную информацию. Такое поручение продиктовано объективной необходимостью ввиду износа сетей отопления Рыбинска», — пояснили 76.RU в пресс-службе рыбинской администрации.

В правительстве Ярославской области уточнили, что решение о начале отопительного сезона в регионе будет принято централизованно.

Обычно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней подряд. При этом эксперты мониторят температурные показатели и принимают во внимание конкретные значения.

Напомним, в этом году правительство РФ выделило более 1 миллиарда рублей на реконструкцию теплосетей в Рыбинске. Средства направят на модернизацию сетей и оборудование котельных. Работы будут идти с 2025 по 2027 годы.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отопление
Комментарии
3
Гость
8 минут
Давно пора! Во многих домах холодно
Гость
17 минут
Где холодно? +26 на улице, народ в шортах и майках гуляет.
