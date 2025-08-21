Рыбинск получит более миллиарда рублей на ремонт теплосетей. Что конкретно сделают

В Рыбинске в ближайшие годы планируется масштабный ремонт теплосетей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыбинск Ярославской области получит более миллиарда рублей на ремонт теплосетей. Деньги даст федеральный центр в виде инфраструктурного кредита. Еще 200 миллионов рублей добавит регион.

«Сегодня аварийность на теплосетях Рыбинска многократно превышает норму. За восемь месяцев этого года зафиксировано свыше 1200 дефектов. Выделенных средств хватит на модернизацию почти 11 километров сетей и оборудования котельных», — сообщил губернатор Михаил Евраев у себя в соцсетях 21 августа.

Отремонтировать планируется тепловые сети в котельных «Полиграф», «Веретье», «Сатурн», «Слип» и «Стоялая». Также обновят семь крупных котлов. Работы будут идти с 2025 по 2027 год.

По словам областных властей, проект поможет снизить количество аварий и сделает подачу тепла в дома горожан надежнее.

До этого гремели скандалы

Напомним, осеню 2023 года в Рыбинске началась череда расследований из-за взяток на теплосетях. Под стражу отправили депутата Виктора Тамарова — ранее он занимал должность замгендиректора МУП «Теплоэнерго», а позже возглавил компанию «Рыбинская Генерация». Его обвиняют в получении взятки.

Также к ответственности привлекли сына ярославского депутата Михаила Калинина, который работал главным инженером в строительной фирме: ему вменяют дачу взятки. Среди фигурантов — и заместитель главы Рыбинска Иван Дубино, которого задержали за аналогичное преступление.