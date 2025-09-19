Когда дадут отопление в Ярославле: ответ мэрии

В мэрии Ярославля рассказали про начало отопительного сезона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле закончился период теплой и солнечной погоды. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Правда, на следующей неделе еще ожидается небольшая волна тепла. Но она продлится всего несколько дней. А дальше осень полноправно вступит в свои права.

В домах многих ярославцев уже стало довольно прохладно.

«Скажите, пожалуйста, когда планируете начинать подачу отопления? В домах уже ночью холодно», — спросили жители региона 16 сентября в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

В мэрии Ярославля сообщили порталу 76.RU условия, при которых в квартирах начнут нагреваться батареи.

«Сроки начала отопительного сезона регламентируются „Правилами предоставления коммунальных услуг“, утвержденных Постановлением Правительства РФ т 6 мая 2011 г. № 354. Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия», — пояснили в городской администрации.

Точную дату начала отопительного периода в мэрии пока не назвали.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон по всей Ярославской области стартовал с 4 октября.

9 сентября на общегородском совещании в мэрии Ярославля власти оценили готовность коммунальной сферы города к зиме. Прозвучала информация, что из 4,4 тысячи многоквартирных домов акты оценки готовности получили около 2,5 тысячи (это примерно 60%). Власти добавили, что физическая готовность домов высокая, проблемы зафиксированы в основном с оформлением необходимых документов.