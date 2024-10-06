В Ярославле стартовал отопительный сезон. Куда жаловаться, если батареи холодные

Отопительный сезон уже начался Источник: Александра Мамонтова \ 76.RU











В Ярославле, как и по всей области, 4 сентября стартовал отопительный сезон. Традиционно в первую очередь батареи нагреваются в социальных и образовательных учреждениях. Во вторую — в обычным многоквартирных домах.

— На прогрев батарей потребуется несколько дней. Поручил коммунальщикам при необходимости оперативно реагировать на обращения жителей регион, — говорил ранее губернатор ярославской области Михаил Евраев.

Куда звонить, если батареи холодные

Во время экстренных ситуаций с отоплением (прорыв труб, протечки и прочее) можно звонить на горячую линию в единую диспетчерскую службу: 40–40–40.

Также сообщения о проблемах с отоплением будут принимать в управляющих компаниях:

«Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района»: 59–40–40;

«Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района»: 71–02–02;

«Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района»: 26–20–20,

«Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района»: 67–18–18;

«Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района»: 67–18–18;

«Управдом Фрунзенского района»: 26–11–11.

Жители других городов Ярославской области также могут обратиться в Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области по номеру (4852) 55-13-94.