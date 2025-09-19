НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Осень Бабье лето — всё? Вернется ли еще тепло в Центральную Россию

Бабье лето — всё? Вернется ли еще тепло в Центральную Россию

Прогноз синоптиков для Ярославской области

542
В Центральную Россию пришло похолодание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральную Россию пришло похолодание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральную Россию пришло похолодание

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России завершилось «молодое» бабье лето, которое стартовало одновременно с приходом календарной осени и принесло довольно продолжительный период сухой и теплой погоды. С пятницы, 19 сентября, климатическая ситуация изменится.

«Циклон с центром над Беломорьем принесет очаги дождей и заметно понизит температуру», — сообщили в центре «Фобос».

Однако синоптики утверждают, что тепло в сентябре еще вернется. Правда, ненадолго.

«В воскресенье вернется бабье лето, на этот раз „зрелое“. В понедельник и вторник природа подарит комфортную погоду с отсутствием дождей и с температурой, которая на 5–7°С выше климатической нормы. Пик тепла придется на первый день недели», — отметили в «Фобосе».

Правда уже в среду, по прогнозам, снова похолодает.

«Осень окончательно вступит в свои права, и тепла до конца сентября больше не будет», — констатировали в «Фобосе».

Бабье лето — период сухой и теплой погоды продолжительностью в одну-две недели, который наступает в европейской части России в начале осени после периода похолодания. В народе также считается, что может быть «молодое» бабье лето — в начале сентября и «зрелое» бабье лето — во второй половине сентября.

Прогноз погоды в Ярославской области по дням от Гидрометцентра:

  • пятница, 19 сентября: облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Температура воздуха днем: +13…+18 градусов;

  • суббота, 20 сентября: облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью: +7…+12 градусов, днем: +12…+17 градусов;

  • воскресенье, 21 сентября: облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем: +14…+19 градусов;

  • понедельник, 22 сентября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +10 градусов, днем: +22 градуса;

  • вторник, 23 сентября: облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +22 градуса;

  • среда, 24 сентября: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +14 градусов;

  • четверг, 25 сентября: облачно, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +12 градусов.

Актуальный прогноз погоды можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
7
Гость
15 минут
Как жаль,что лето ушло, Как жаль,что сгорело оно, Как жаль,что листва сходит, Но в памяти есть ведь оно. Как жаль,что осень приходит, Как жаль,что лета уж нет, Как жаль,что нам остается, Вспоминать только лета букет. Как жаль,что осень прольется, Желтым,осенним дождем, Как жаль,но лето вернется Нам так хорошо было в нем.
Гость
1 час
Как жаль, что такое короткое! Хотелось бы больше тёплых деньков.
