Бабье лето — всё? Вернется ли еще тепло в Центральную Россию

В Центральную Россию пришло похолодание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России завершилось «молодое» бабье лето, которое стартовало одновременно с приходом календарной осени и принесло довольно продолжительный период сухой и теплой погоды. С пятницы, 19 сентября, климатическая ситуация изменится.

«Циклон с центром над Беломорьем принесет очаги дождей и заметно понизит температуру», — сообщили в центре «Фобос».

Однако синоптики утверждают, что тепло в сентябре еще вернется. Правда, ненадолго.

«В воскресенье вернется бабье лето, на этот раз „зрелое“. В понедельник и вторник природа подарит комфортную погоду с отсутствием дождей и с температурой, которая на 5–7°С выше климатической нормы. Пик тепла придется на первый день недели», — отметили в «Фобосе».

Правда уже в среду, по прогнозам, снова похолодает.

«Осень окончательно вступит в свои права, и тепла до конца сентября больше не будет», — констатировали в «Фобосе».

Бабье лето — период сухой и теплой погоды продолжительностью в одну-две недели, который наступает в европейской части России в начале осени после периода похолодания. В народе также считается, что может быть «молодое» бабье лето — в начале сентября и «зрелое» бабье лето — во второй половине сентября.

Прогноз погоды в Ярославской области по дням от Гидрометцентра:

пятница, 19 сентября: облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Температура воздуха днем: +13…+18 градусов;

суббота, 20 сентября: облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью: +7…+12 градусов, днем: +12…+17 градусов;

воскресенье, 21 сентября: облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем: +14…+19 градусов;

понедельник, 22 сентября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +10 градусов, днем: +22 градуса;

вторник, 23 сентября: облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +22 градуса;

среда, 24 сентября: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +9 градусов, днем: +14 градусов;

четверг, 25 сентября: облачно, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +3 градуса, днем: +12 градусов.