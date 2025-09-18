НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

южн.

 754мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,00
EUR 98,30
Награда от Путина
Как изменился рынок труда
Чем сейчас болеют
Ярославский бренд покорил Россию
Умер бывший мэр Вологды
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Заявления губернатора
Пожар в промзоне. Видео
Нашли целебный гриб
Почему продают Центральный рынок
Город Мэр согласовал: в самом центре Ярославля развернется строительство нового дома

Мэр согласовал: в самом центре Ярославля развернется строительство нового дома

Рядом также появятся административное здание и офисный центр

445
Сейчас на месте будущей стройки пустырь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас на месте будущей стройки пустырь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас на месте будущей стройки пустырь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов согласовал проект планировки и межевания территории под строительство нового дома, а также административного и офисного зданий в самом центре города. Участок, где развернется стройка, находится по соседству со Главпочтамтом и торговым центром «Старый город», за домами № 28 и 30 на улице Большой Октябрьской.

В документах по строительству указано, что на данной территории появятся четырехэтажный дом, четырехэтажное административное здание и трехэтажный офисный центр.

«Площадь планируемого жилого фонда составит 1 728 кв. метров», — указано в постановлении.

Предполагается, что новоселами станут 69 человек.

Новые жители будут пользоваться детским садом № 21 (Октябрьский пер., д. 5), школами № 43 (ул. Большая Октябрьская, д. 64а), № 4 (ул. Волкова, д. 5), № 33» (ул. Собинова, д. 33), образовательным комплексом № 3 им. Н. П. Гусева, взрослой поликлиникой № 1 Центральной городской больницы (просп. Октября, д. 52), детской поликлиникой № 3 Центральной городской больницы (ул. Рыбинская, д. 28/35).

«Потребность планируемого многоквартирного дома в парковочных местах обеспечена в полном объеме за счет подземного паркинга на 40 машино-мест в границах земельного участка. Также в радиусе доступности (250 метров) от проектируемого квартала располагаются 514 машино-мест», — уточняется в документе.

Строительство дома планируется завершить за три года. Остальные объекты, как уточняется в постановлении, будут возведены после появления инвесторов, заинтересованных в строительстве.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Мэр Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY5
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
JayroslavMudryi
21 минута
для себя любимого старается?
Гость
19 минут
тебе руины нравятся
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление