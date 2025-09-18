Мэр согласовал: в самом центре Ярославля развернется строительство нового дома

Сейчас на месте будущей стройки пустырь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов согласовал проект планировки и межевания территории под строительство нового дома, а также административного и офисного зданий в самом центре города. Участок, где развернется стройка, находится по соседству со Главпочтамтом и торговым центром «Старый город», за домами № 28 и 30 на улице Большой Октябрьской.

В документах по строительству указано, что на данной территории появятся четырехэтажный дом, четырехэтажное административное здание и трехэтажный офисный центр.

«Площадь планируемого жилого фонда составит 1 728 кв. метров», — указано в постановлении.

Предполагается, что новоселами станут 69 человек.

Новые жители будут пользоваться детским садом № 21 (Октябрьский пер., д. 5), школами № 43 (ул. Большая Октябрьская, д. 64а), № 4 (ул. Волкова, д. 5), № 33» (ул. Собинова, д. 33), образовательным комплексом № 3 им. Н. П. Гусева, взрослой поликлиникой № 1 Центральной городской больницы (просп. Октября, д. 52), детской поликлиникой № 3 Центральной городской больницы (ул. Рыбинская, д. 28/35).

«Потребность планируемого многоквартирного дома в парковочных местах обеспечена в полном объеме за счет подземного паркинга на 40 машино-мест в границах земельного участка. Также в радиусе доступности (250 метров) от проектируемого квартала располагаются 514 машино-мест», — уточняется в документе.