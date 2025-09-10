НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле построят новый жилой микрорайон на берегу Волги

В Ярославле построят новый жилой микрорайон на берегу Волги

Квартал планируют сделать в Толге

79
В Ярославле планируют застроить Толгу многоквартирными домами

В Ярославле планируют застроить Толгу многоквартирными домами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Территорию недалеко от Толгского монастыря в Заволжском районе Ярославля отдадут под застройку. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 10 сентября 2025 года.

Под комплексное развитие будет передана территория площадью 537 577 кв. м. На данный момент там нет капитальных строений. Согласно плану, на участке хотят возвести жилые четырехэтажные дома и трехэтажные таунхаусы, состоящие из двух-десяти блоков.

На карте отмечена территория, которую отдадут под комплексное развитие

На карте отмечена территория, которую отдадут под комплексное развитие

Источник:

мэрия Ярославля

Документ подробно регламентирует параметры будущей застройки. Особое внимание уделено озеленению территории.

«Площадь озеленения территории общего пользования для зон застройки малоэтажными жилыми домами и образовательных организаций для детей должна составлять не менее 25% площади территории комплексного развития», — говорится в постановлении городской администрации.

Для жилых кварталов этот показатель должен достигать 60%, а для общественных пространств — не менее 10 кв. м зелени на одного жителя.

В постановлении также отмечается, что сейчас в нормативном радиусе 500 метров нет детских садов и школ. Поэтому в границах новой территории планируется строительство двух детсадов на 250 мест каждая и одной общеобразовательной школы на 800 мест.

В документе уточняется, что в пределах транспортной доступности находится школа № 67. Район обеспечен социально-бытовой инфраструктурой: рядом расположены магазины, аптеки и объекты досуга.

По медицинскому обслуживанию будущая застройка будет относиться к поликлинике № 3 на улице Здоровья, 10.

Срок реализации проекта рассчитан на десять лет.

Как считаете, нужен в Ярославле новый жилой микрорайон в Толге?

Да
Нет
Мне все равно
Свое мнение напишу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Толга Жилые дома Застройка
