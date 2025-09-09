НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Десятки домов останутся без света: ярославцев предупредили об отключениях электричества

Десятки домов останутся без света: ярославцев предупредили об отключениях электричества

Публикуем список адресов

1 110
В Ярославле на 9 сентября запланированы плановые отключения электричества | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле на 9 сентября запланированы плановые отключения электричества | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на 9 сентября запланированы плановые отключения электричества

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле во вторник, 9 сентября, несколько десятков домов останутся без света. Причиной станут плановые отключения для проведения профилактических работ на сетях.

Электричества не будет в течение нескольких часов.

По информации Единой диспетчерской служб Ярославля, не будет света по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00

  • ул. Б.Федоровская, 48, 72а;

  • ул. М.Пролетарская, 40, 41, 43;

  • Ч/с. ул. 2-я Закоторосльная, 29, 31, 31а, 31б, 31в;

  • пр-т Октября, 57а, 57б, 59;

  • пр-т Ленина, 22, 24/78;

  • пр-т Толбухина, 82;

  • пр-д Шавырина, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

  • ул. Блюхера, 62а, 62б, 64а;

  • ул. Надежная, 1-25;

  • ул. Житейская, 2-24;

  • ул. Ветеранов, 1-17, 2-28;

  • ул. 50 лет ВЛКСМ, 11-29.

с 09:00 до 18:00

  • ул. Колышкина, 64,66;

  • ул. Колышкина, 48-56, 48а-56а, 70,70а.

Напомним, в Ярославской области с 1 июля повысили тарифы ЖКХ. Предельный рост платы жителей при этом не должен был превысить 17,1%. Эту планку для региона установили на федеральном уровне. Плата за свет взимается в зависимости от объема потребления.

59 минут
59 минут
Плата не за "свет", а за электричество - пишите грамотно.
Гость
43 минуты
При царе света не было вообще! И ничего!
Читать все комментарии
