Десятки домов останутся без света: ярославцев предупредили об отключениях электричества

В Ярославле во вторник, 9 сентября, несколько десятков домов останутся без света. Причиной станут плановые отключения для проведения профилактических работ на сетях.
Электричества не будет в течение нескольких часов.
По информации Единой диспетчерской служб Ярославля, не будет света по следующим адресам:
с 09:00 до 16:00
ул. Б.Федоровская, 48, 72а;
ул. М.Пролетарская, 40, 41, 43;
Ч/с. ул. 2-я Закоторосльная, 29, 31, 31а, 31б, 31в;
пр-т Октября, 57а, 57б, 59;
пр-т Ленина, 22, 24/78;
пр-т Толбухина, 82;
пр-д Шавырина, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
ул. Блюхера, 62а, 62б, 64а;
ул. Надежная, 1-25;
ул. Житейская, 2-24;
ул. Ветеранов, 1-17, 2-28;
ул. 50 лет ВЛКСМ, 11-29.
с 09:00 до 18:00
ул. Колышкина, 64,66;
ул. Колышкина, 48-56, 48а-56а, 70,70а.
Напомним, в Ярославской области с 1 июля повысили тарифы ЖКХ. Предельный рост платы жителей при этом не должен был превысить 17,1%. Эту планку для региона установили на федеральном уровне. Плата за свет взимается в зависимости от объема потребления.