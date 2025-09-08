НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Незрячий блогер из Ярославля рассказал о быте и путешествиях с собакой-поводырем. Видео

Незрячий блогер из Ярославля рассказал о быте и путешествиях с собакой-поводырем. Видео

Публикуем историю Артема Кирьянова

244

Незрячий блогер из Ярославля рассказал о своей жизни

Источник:

Кристина Геворкян / Городские медиа

35-летний блогер Артем Кирьянов из Ярославля рассказал, как это — жить, ничего не видя.

Когда Артему было восемь лет, ему диагностировали сахарный диабет. Из-за болезни зрение постепенно ухудшалось. Попытки лечиться в России и Германии давали лишь временный эффект, и в конечном итоге проблему не решили. Молодой человек в 23 года окончательно ослеп.

«Был период, когда мне сказали, что, возможно, зрение восстановится в течение года, но ничего не восстановилось», — признавался в интервью 76.RU Артем Кирьянов.

Новые жизненные обстоятельства не сломили ярославца. Он не стал себя ограничивать при выборе досуга, а также решил помогать другим. Артем завел собаку-поводыря, с которой путешествует, ходит на выставки и в музеи. Все свои перемещения он записывает на видео, монтирует ролики и публикует их у себя в соцсетях.

<p>Артем Кирьянов </p><p>Артем Кирьянов </p>

Мнение у многих ходит, если ты не видишь, то, в принципе, чего тебе смотреть? Но кроме визуального есть звуки, запахи, люди. Новые ощущения ничуть не менее яркие.

Артем Кирьянов

незрячий блогер

О том, с какими курьезными случаями сталкивается Артем Кирьянов в повседневной жизни и как ощущается жизнь без зрения, смотрите в видеосюжете выше.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Блогер Незрячий Собака-поводырь
Комментарии
1
Гость
27 минут
Артём здоровья тебе истинно желаю)))
