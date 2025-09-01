«Ничего не вижу с 23 лет»: ярославец рассказал, каково это — жить без зрения. Видео

Артем Кирьянов ведет блог про жизнь с собакой-поводырем Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Артему Кирьянову из Ярославля было 23 года, когда он безвозвратно потерял зрение из-за сахарного диабета. До этого молодой человек жил самой обычной жизнью: учился на юридическом факультете, водил машину.

Иногда он позволял себе пренебрегать врачебными рекомендациями: не всегда вовремя измерял уровень сахара и колол инсулин. В итоге болезнь напомнила о себе самым суровым образом.

Постепенно зрение Артема стало падать. В какой-то момент он совсем перестал видеть. Ярославцу пришлось принять этот факт и научиться жить дальше. Артем добился получения от государства собаки-поводыря, завел блог в соцсетях, где рассказывает о своей жизни и путешествиях. Его история — в этом материале.

История 35-летнего незрячего блогера Источник: Городские медиа

Сахарный диабет с детства

Артему было восемь лет, когда ему диагностировали сахарный диабет. После празднования своего дня рождения у него случилась диабетическая кома.

«На празднике я поел торт, фрукты, соки, лимонады — всё это, видимо, очень повлияло на мое состояние», — вспоминает он.

С того момента жизнь изменилась: пришлось корректировать рацион питания и привычки. Минимум пять раз в день необходимо было измерять уровень сахара в крови и перед приемом пищи колоть инсулин. Также запрещалось есть сладкое. Но ребенку трудно всё время соблюдать правила.

С осени 2023 года у Артема появилась собака-поводырь Источник: Артем Кирьянов / Vk.com

«Иногда я колол инсулин наугад, а сахар измерял всего дважды в день. Старался не есть сладкое, но всё равно соки и лимонады нет-нет да пил. Как без этого: все пьют, мне тоже хотелось», — вспоминает Артем.

Однако уже к 23 годам начали проявляться осложнения.

«Перед глазами стали появляться „мушки“. Пришел к врачу, он назначил капли. Хотя нужно было понимать, что у меня диабет, первое, на что он влияет, — это зрение. На этом этапе нужно было тщательнее провести обследование. Возможно, в таком случае удалось бы избежать последствий».

Артем вспоминает, что зрение стало падать постепенно. Появилась чувствительность к свету. Водить машину становилось всё труднее. Несколько операций в России не помогли, а курсы лечения в Германии давали лишь кратковременный результат. Несколько врачебных ошибок и неудачная операция окончательно лишили Артема шансов вернуть зрение.

Я вообще ничего не вижу с 23 лет. Был период, когда мне сказали, что, возможно, зрение восстановится в течение года, но ничего не восстановилось. Артем Кирьянов незрячий блогер

Жизнь после потери зрения

В августе 2025 года Артему исполнилось 35 лет. Жизненные обстоятельства не сломили его. Наоборот, он решил, что должен делиться своим опытом и помогать другим. Завел блог в соцсетях, где рассказывает о своей жизни.

«Стал вести блог, потому что было непонятно, как жить без зрения. Решил делиться опытом, чтобы люди, оказавшиеся в похожей ситуации, могли узнать что-то полезное», — говорит он.

Два года назад у Артема появилась собака-поводырь по кличке Бард. Чтобы ее получить, пришлось пройти долгий путь: оформить инвалидность, собрать медицинские заключения, доказать необходимость. В России всего три школы, где обучают таких собак: две в Подмосковье и одна в Санкт-Петербурге. Государство тратит воспитание одной собаки-поводыря около полутора миллионов рублей. Для незрячего человека это возможность получить независимость.

Живет Артем в частном доме Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

«Собака-поводырь делает жизнь свободнее. Например, дорога до магазина у меня занимает 15 минут, а с Бардом — всего пять. Он помогает ориентироваться в пространстве и быстрее находить маршрут», — рассказывает ярославец.

Конечно, и здесь случаются казусы. Зимой, идя по привычному пути, Бард свернул на натоптанную тропинку и завел хозяина в сторону. Пришлось просить помощи у прохожего.

«Мы стараемся ходить по знакомым маршрутам. Всё-таки я до 23 лет видел и хорошо знаю город. Но порой даже привычная улица может обернуться квестом: сугробы, машины, отсутствие звуковых светофоров», — отмечает Артем.

Про путешествия и восприятие мира

Артем продолжает вести активный образ жизни. Часто путешествует по России. В списке его любимых мест — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Абхазия.

«Есть мнение, что если ты ничего не видишь, то тебе незачем путешествовать. Но кроме визуального есть звуки, запахи, люди. Новые ощущения ничуть не менее яркие», — уверен он.

У меня работают другие органы чувств. В горах, у водопадов я ощущал баланс звуков — от шумной реки до полной тишины лугов. Это незабываемо. Артем Кирьянов незрячий блогер

В музеях Артему помогают друзья: описывают картины, а он дорисовывает их в воображении. В кинотеатр он ходит с приложением, которое синхронизируется с фильмом и добавляет тифлокомментарии (словесное описание визуальной информации. — Прим. ред.)

«Иногда даже получается, что я знаю больше зрячих. Мне описывают детали, на которые они не обратили внимания», — смеется он.

«Я не вижу негатива»

Слепота изменила восприятие мира. Артем больше доверяет слуху, ощущениям, эмоциям.

«Недавно услышал фразу: „Жизнь без зрения — это не хорошо и не плохо, это просто по-другому“. Полностью согласен, — говорит он. — Да, бывают трудности, но я стараюсь воспринимать это с юмором».

В свободное время Артем много гуляет и любит путешествовать Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Он отмечает, что окружающие чаще помогают, чем игнорируют. Иногда — неловко, показывая пальцем, куда идти. Но Артем не считает это чем-то обидным.

«Люди просто не привыкли встречать незрячих на улице, не знают, как правильно помочь. Я благодарен за любое участие», — подчеркивает он.

Руководит клубом собак-поводырей

Помимо личного блога, Артем активно участвует в работе ярославского клуба собак-проводников «Сириус». Его основали — Анастасия Олейникова и Ольга Калинина, а с этого года Артем сам стал руководителем объединения.

«В регионе сейчас девять собак-проводников. Мы встречаемся, делимся опытом, обсуждаем маршруты, здоровье животных, бытовые вопросы. Собаки тоже отдыхают: многие думают, что они только работают, но в свободное время они такие же домашние любимцы, которым нужно поиграть и побегать», — объясняет Артем.

Артем открыто и много рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются незрячие люди Источник: Артем Кирьянов / Vk.com

Клуб выполняет и просветительскую миссию. Его участники проводят «уроки доброты» в школах, рассказывают детям и студентам о жизни незрячих и о том, как правильно помогать людям с инвалидностью. Проводятся тренинги для компаний и организаций — чтобы сотрудники знали, как создать доступную среду.

«Мы объясняем, что собака-проводник — это не прихоть, а необходимость. Благодаря ей незрячий становится независимым. Хотим, чтобы общество понимало: это абсолютно социализированные, добрые животные, которые не представляют угрозы», — подчеркивает Артем.

Блог, видео и общественная деятельность

Несмотря на слепоту, Артем продолжает заниматься любимым делом — фото- и видеосъемкой. До потери зрения он увлекался этим как хобби. Сегодня снимает ролики с помощью экшен-камеры, закрепленной на шлейке собаки.

«Получается, как будто события показаны глазами Барда, — рассказывает Артем. — Сюжеты придумываю сам, снимаю тоже сам, а с монтажом помогают друзья и брат».

Недавно Артем оказался в центре скандала: охрана отказалась пускать его в Толгский монастырь с собакой-поводырем. Объяснения, что он незрячий и животное помогает ему передвигаться, не помогли. Артему пришлось ждать снаружи, пока его гости прогуляются по территории обители.

Видео с переговоров с охранником, запретившим блогеру гулять с собакой-поводырем у монастыря Источник: zrenie_net / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Диалог с охранником монастыря был записан на камеру, которую Артем часто берет с собой на прогулки. Блогер после выложил ролик к себе в соцсети. Ситуация стала обсуждаемой.

Редакции 76.RU удалось дозвониться до Толгского монастыря.

«Мы так-то не впускаем с собаками. Но ради такого исключительного случая, наверное, можно было бы пустить, раз такое дело. В первый раз с таким столкнулись, видимо, охрана тоже растерялась как-то», — прокомментировала ситуацию 76.RU сестра монастыря.

Вынося проблемные ситуации на публику, Артем стремится привлечь внимание к проблемам незрячих.