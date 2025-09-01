«Ничего не вижу с 23 лет»: ярославец рассказал, каково это — жить без зрения. Видео

Артему Кирьянову из Ярославля было 23 года, когда он безвозвратно потерял зрение из-за сахарного диабета. До этого молодой человек жил самой обычной жизнью: учился на юридическом факультете, водил машину.
Иногда он позволял себе пренебрегать врачебными рекомендациями: не всегда вовремя измерял уровень сахара и колол инсулин. В итоге болезнь напомнила о себе самым суровым образом.
Постепенно зрение Артема стало падать. В какой-то момент он совсем перестал видеть. Ярославцу пришлось принять этот факт и научиться жить дальше. Артем добился получения от государства собаки-поводыря, завел блог в соцсетях, где рассказывает о своей жизни и путешествиях. Его история — в этом материале.
Сахарный диабет с детства
Артему было восемь лет, когда ему диагностировали сахарный диабет. После празднования своего дня рождения у него случилась диабетическая кома.
«На празднике я поел торт, фрукты, соки, лимонады — всё это, видимо, очень повлияло на мое состояние», — вспоминает он.
С того момента жизнь изменилась: пришлось корректировать рацион питания и привычки. Минимум пять раз в день необходимо было измерять уровень сахара в крови и перед приемом пищи колоть инсулин. Также запрещалось есть сладкое. Но ребенку трудно всё время соблюдать правила.
«Иногда я колол инсулин наугад, а сахар измерял всего дважды в день. Старался не есть сладкое, но всё равно соки и лимонады нет-нет да пил. Как без этого: все пьют, мне тоже хотелось», — вспоминает Артем.
Однако уже к 23 годам начали проявляться осложнения.
«Перед глазами стали появляться „мушки“. Пришел к врачу, он назначил капли. Хотя нужно было понимать, что у меня диабет, первое, на что он влияет, — это зрение. На этом этапе нужно было тщательнее провести обследование. Возможно, в таком случае удалось бы избежать последствий».
Артем вспоминает, что зрение стало падать постепенно. Появилась чувствительность к свету. Водить машину становилось всё труднее. Несколько операций в России не помогли, а курсы лечения в Германии давали лишь кратковременный результат. Несколько врачебных ошибок и неудачная операция окончательно лишили Артема шансов вернуть зрение.
Я вообще ничего не вижу с 23 лет. Был период, когда мне сказали, что, возможно, зрение восстановится в течение года, но ничего не восстановилось.
Жизнь после потери зрения
В августе 2025 года Артему исполнилось 35 лет. Жизненные обстоятельства не сломили его. Наоборот, он решил, что должен делиться своим опытом и помогать другим. Завел блог в соцсетях, где рассказывает о своей жизни.
«Стал вести блог, потому что было непонятно, как жить без зрения. Решил делиться опытом, чтобы люди, оказавшиеся в похожей ситуации, могли узнать что-то полезное», — говорит он.
Два года назад у Артема появилась собака-поводырь по кличке Бард. Чтобы ее получить, пришлось пройти долгий путь: оформить инвалидность, собрать медицинские заключения, доказать необходимость. В России всего три школы, где обучают таких собак: две в Подмосковье и одна в Санкт-Петербурге. Государство тратит воспитание одной собаки-поводыря около полутора миллионов рублей. Для незрячего человека это возможность получить независимость.
«Собака-поводырь делает жизнь свободнее. Например, дорога до магазина у меня занимает 15 минут, а с Бардом — всего пять. Он помогает ориентироваться в пространстве и быстрее находить маршрут», — рассказывает ярославец.
Конечно, и здесь случаются казусы. Зимой, идя по привычному пути, Бард свернул на натоптанную тропинку и завел хозяина в сторону. Пришлось просить помощи у прохожего.
«Мы стараемся ходить по знакомым маршрутам. Всё-таки я до 23 лет видел и хорошо знаю город. Но порой даже привычная улица может обернуться квестом: сугробы, машины, отсутствие звуковых светофоров», — отмечает Артем.
Про путешествия и восприятие мира
Артем продолжает вести активный образ жизни. Часто путешествует по России. В списке его любимых мест — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Абхазия.
«Есть мнение, что если ты ничего не видишь, то тебе незачем путешествовать. Но кроме визуального есть звуки, запахи, люди. Новые ощущения ничуть не менее яркие», — уверен он.
У меня работают другие органы чувств. В горах, у водопадов я ощущал баланс звуков — от шумной реки до полной тишины лугов. Это незабываемо.
В музеях Артему помогают друзья: описывают картины, а он дорисовывает их в воображении. В кинотеатр он ходит с приложением, которое синхронизируется с фильмом и добавляет тифлокомментарии (словесное описание визуальной информации. — Прим. ред.)
«Иногда даже получается, что я знаю больше зрячих. Мне описывают детали, на которые они не обратили внимания», — смеется он.
«Я не вижу негатива»
Слепота изменила восприятие мира. Артем больше доверяет слуху, ощущениям, эмоциям.
«Недавно услышал фразу: „Жизнь без зрения — это не хорошо и не плохо, это просто по-другому“. Полностью согласен, — говорит он. — Да, бывают трудности, но я стараюсь воспринимать это с юмором».
Он отмечает, что окружающие чаще помогают, чем игнорируют. Иногда — неловко, показывая пальцем, куда идти. Но Артем не считает это чем-то обидным.
«Люди просто не привыкли встречать незрячих на улице, не знают, как правильно помочь. Я благодарен за любое участие», — подчеркивает он.
Руководит клубом собак-поводырей
Помимо личного блога, Артем активно участвует в работе ярославского клуба собак-проводников «Сириус». Его основали — Анастасия Олейникова и Ольга Калинина, а с этого года Артем сам стал руководителем объединения.
«В регионе сейчас девять собак-проводников. Мы встречаемся, делимся опытом, обсуждаем маршруты, здоровье животных, бытовые вопросы. Собаки тоже отдыхают: многие думают, что они только работают, но в свободное время они такие же домашние любимцы, которым нужно поиграть и побегать», — объясняет Артем.
Клуб выполняет и просветительскую миссию. Его участники проводят «уроки доброты» в школах, рассказывают детям и студентам о жизни незрячих и о том, как правильно помогать людям с инвалидностью. Проводятся тренинги для компаний и организаций — чтобы сотрудники знали, как создать доступную среду.
«Мы объясняем, что собака-проводник — это не прихоть, а необходимость. Благодаря ей незрячий становится независимым. Хотим, чтобы общество понимало: это абсолютно социализированные, добрые животные, которые не представляют угрозы», — подчеркивает Артем.
Блог, видео и общественная деятельность
Несмотря на слепоту, Артем продолжает заниматься любимым делом — фото- и видеосъемкой. До потери зрения он увлекался этим как хобби. Сегодня снимает ролики с помощью экшен-камеры, закрепленной на шлейке собаки.
«Получается, как будто события показаны глазами Барда, — рассказывает Артем. — Сюжеты придумываю сам, снимаю тоже сам, а с монтажом помогают друзья и брат».
Недавно Артем оказался в центре скандала: охрана отказалась пускать его в Толгский монастырь с собакой-поводырем. Объяснения, что он незрячий и животное помогает ему передвигаться, не помогли. Артему пришлось ждать снаружи, пока его гости прогуляются по территории обители.
Диалог с охранником монастыря был записан на камеру, которую Артем часто берет с собой на прогулки. Блогер после выложил ролик к себе в соцсети. Ситуация стала обсуждаемой.
Редакции 76.RU удалось дозвониться до Толгского монастыря.
«Мы так-то не впускаем с собаками. Но ради такого исключительного случая, наверное, можно было бы пустить, раз такое дело. В первый раз с таким столкнулись, видимо, охрана тоже растерялась как-то», — прокомментировала ситуацию 76.RU сестра монастыря.
Вынося проблемные ситуации на публику, Артем стремится привлечь внимание к проблемам незрячих.
Я хочу показать, что потеря зрения — не конец жизни. Да, стало иначе. Но это не значит, что хуже.