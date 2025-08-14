В Ярославль приехал звезда сериала «Слово пацана»: что он здесь делал

Григорий Дудник приехал в Ярославль Источник: пресс-служба проекта «Где снимали?»

В Ярославль приехала звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 16-летний Григорий Дудник. Он стал гостем в тревел-шоу «Где снимали?» с Жаном Просяновым.

По правилам программы, ведущий вместе со звездным гостем ездит по разным городам России и посещает локации, где когда-то были сняты известные отечественные картины. 14 августа 2025 года в эфир вышел выпуск из столицы Золотого кольца.

Выпуск, посвященный Ярославлю, начинается с прогулки по Волжской набережной — именно она стала съемочной площадкой для известного советского фильма «Большая перемена».

Вместе с ведущим программы «Где снимали?» Григорий прогулялся по Ярославлю Источник: пресс-служба проекта «Где снимали?»

«Это очень живописный город, — отметил актер Григорий Дудник. — Будь я локейшен-менеджером, продюсером или режиссером, я бы 100% тоже выбирал этот город для своих проектов. Здесь можно снять всё что угодно — от далекой Древней Руси до современности и будущего».

Во время прогулки по Ярославлю ведущие провели экскурсию по местам, где проходили съемки известных фильмов и сериалов: «Экипаж», «Кин-дза-дза», «Женщины», «Аритмия», «Воронины», «Домашний арест». Они также вспомнили самого популярного киногероя города — Афоню, и представили гостям аллею, посвященную ему.

Съемочная группа также побывала на алее, посвященной фильму «Афоня» Источник: пресс-служба проекта «Где снимали?»

Не обошлось и без рассказов про съемки «Слово пацана. Кровь на асфальте», в которых участвовал Григорий Дудник.

«Секрет сериала — в правде. Мы просто показали всё, что было на самом деле. Каждый нашел в этом сериале что-то своё. Я уверен, что в любом сериале или фильме, полном или коротком метре, важно зацепить зрителя и показать ему то, в чем он найдет что-то свое. Тогда произведение станет популярным и „залетит“», — поделился своими мыслями юная кинозвезда.

В программе ведущие вспомнили знаменитые проекты, снятые в Ярославле Источник: пресс-служба проекта «Где снимали?»