Развлечения В Ярославль приехал звезда сериала «Слово пацана»: что он здесь делал

В Ярославль приехал звезда сериала «Слово пацана»: что он здесь делал

Григорий Дудник прогулялся по столице Золотого кольца

554
1 комментарий
В Ярославль приехала звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 16-летний Григорий Дудник. Он стал гостем в тревел-шоу «Где снимали?» с Жаном Просяновым.

По правилам программы, ведущий вместе со звездным гостем ездит по разным городам России и посещает локации, где когда-то были сняты известные отечественные картины. 14 августа 2025 года в эфир вышел выпуск из столицы Золотого кольца.

Выпуск, посвященный Ярославлю, начинается с прогулки по Волжской набережной — именно она стала съемочной площадкой для известного советского фильма «Большая перемена».

«Это очень живописный город, — отметил актер Григорий Дудник. — Будь я локейшен-менеджером, продюсером или режиссером, я бы 100% тоже выбирал этот город для своих проектов. Здесь можно снять всё что угодно — от далекой Древней Руси до современности и будущего».

Во время прогулки по Ярославлю ведущие провели экскурсию по местам, где проходили съемки известных фильмов и сериалов: «Экипаж», «Кин-дза-дза», «Женщины», «Аритмия», «Воронины», «Домашний арест». Они также вспомнили самого популярного киногероя города — Афоню, и представили гостям аллею, посвященную ему.

Не обошлось и без рассказов про съемки «Слово пацана. Кровь на асфальте», в которых участвовал Григорий Дудник.

«Секрет сериала — в правде. Мы просто показали всё, что было на самом деле. Каждый нашел в этом сериале что-то своё. Я уверен, что в любом сериале или фильме, полном или коротком метре, важно зацепить зрителя и показать ему то, в чем он найдет что-то свое. Тогда произведение станет популярным и „залетит“», — поделился своими мыслями юная кинозвезда.

А вы знали, что Ярославль и Ярославская область — один из популярнейших мест, где снимают кино?

Да и очень этим горжусь!
К сожалению, не знал
Теперь знаю
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Актер Фильм Сериал
Комментарии
1
Гость
29 минут
Не ассоциируйте Ярославль с селом, жители которого радуются каждому заштатному заезжему скомороху.
Читать все комментарии
