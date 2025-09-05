Новые окна и белый фасад: как изменился мукомольный завод после начала реставрации в Ярославле

Показываем, как проходит реставрация мукомольного завода в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продолжается реставрация мукомольного завода № 1 на Которосльной набережной. В начале сентября здание заметно преобразилось: появились новые окна, часть фасада приведена в порядок, на крыше — новый каркас.

Мукомольный завод № 1 построили на берегу Которосли в середине XIX века. Основал производство купец Павел Крохоняткин, а 1880-х завод перешел в руки купца Александра Вахромеева. В 2006 году, после падения объемов производства, предприятие закрыли.

В фоторепортаже показываем промежуточный результат реставрации исторического здания.

Фасад со двора еще не трогали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсуждение застройки зоны возле мукомольного завода началось в 2020 году. Компания «Инкомпроект-инвест», которая принадлежит бизнесмену Евгению Мухину, предоставила эскизы проекта по оживлению квартала. Проект предполагал открытие клубов, студий, гостиниц, строительство жилых домов. Помещения в мельнице планировали переделать в жилые.

Летом 2024 года начались обсуждения застройки участка, ограниченного Большой Октябрьской, Мукомольным переулком, Которосльной набережной и улицей Республиканской. В октябре 2024 года мэрия Ярославля утвердила проект межевания и планировки территории бывшего мукомольного завода.

В том же году здание мельницы признали выявленным объектом культурного наследия и после проведения историко-культурной экспертизы внесли в реестр памятников местного значения. После этого, в 2025 году, объект хотели изъять у владельца из-за плохого состояния. Служба охраны объектов культурного наследия подготовила иск, но после старта восстановительных работ суд отказал в нем.

На территории лежат поддоны со штукатуркой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Установлены новые окна Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно, что работа идет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На крыше еще видны деревья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Старый мусор собирают у входа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый каркас крыши торчит из-за стены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть фасада уже преобразилась Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На лесах трудятся рабочие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через окна видно, что старую крышу демонтировали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU