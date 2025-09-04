НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Десятки домов в Ярославле остались без света: причина

Десятки домов в Ярославле остались без света: причина

Электричества нет в трех районах города

900
4 комментария
В Ярославле проводятся плановые отключения электричества | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле проводятся плановые отключения электричества | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проводятся плановые отключения электричества

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле днем в четверг, 4 сентября, десятки домов остались без света. По информации Единой диспетчерской службы, электричества нет во Фрунзенском, Ленинском и Заволжском районах. Причина — проведение текущих плановых работ на сетях.

График отключения электричества в Ярославле

Ленинский район — с 08:30 до 18:00:

  • ул. Чкалова, 29, 29а;

  • ул. Жукова, 26.

С 09:30 до 13:00:

  • проспект Ленина, 28а.

Фрунзенский район — с 09:00 до 16:00:

  • Московский проспект, 63, 63в;

  • частный сектор Московский проезд;

  • Московский проспект;

  • Крутой переулок;

  • Базарный переулок;

  • ул. Песочная;

  • частный сектор переулок Островского, 4–22, 11–17;

  • ул. Островского, 6–22;

  • ул. Чернышевского, 19, 21, 22;

  • ул. Чапаева, 49–59;

  • ул. Здоровья, 16, 18;

  • ул. Куропаткова, 68;

  • переулок Куропаткова, 14;

  • ул. 1-я Приречная, 21, 19, 19а, 7/66, 9, 11, 13, 15;

  • ул. Д. Бедного, 64, 54;

  • ул. Б. Любимская, 71;

  • ул. Житейская, 7, 9.

Заволжский район — с 14:00 до 16:00:

  • проспект Машиностроителей, 83 (в районе 81а, 83р).

Отключение электричества
Комментарии
4
Гость
1 час
Хорошо хоть не решили объяснить отключение электричество защитой граждан от действий мошенников в электрической сети.
Гость
1 час
Чернопрудная 12, вторые сутки нет вообще никакой воды. Сроки решения неизвестны, бочек с водой во дворе также нет...
Читать все комментарии
