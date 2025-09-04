Десятки домов в Ярославле остались без света: причина

В Ярославле днем в четверг, 4 сентября, десятки домов остались без света. По информации Единой диспетчерской службы, электричества нет во Фрунзенском, Ленинском и Заволжском районах. Причина — проведение текущих плановых работ на сетях.
График отключения электричества в Ярославле
Ленинский район — с 08:30 до 18:00:
ул. Чкалова, 29, 29а;
ул. Жукова, 26.
С 09:30 до 13:00:
проспект Ленина, 28а.
Фрунзенский район — с 09:00 до 16:00:
Московский проспект, 63, 63в;
частный сектор Московский проезд;
Московский проспект;
Крутой переулок;
Базарный переулок;
ул. Песочная;
частный сектор переулок Островского, 4–22, 11–17;
ул. Островского, 6–22;
ул. Чернышевского, 19, 21, 22;
ул. Чапаева, 49–59;
ул. Здоровья, 16, 18;
ул. Куропаткова, 68;
переулок Куропаткова, 14;
ул. 1-я Приречная, 21, 19, 19а, 7/66, 9, 11, 13, 15;
ул. Д. Бедного, 64, 54;
ул. Б. Любимская, 71;
ул. Житейская, 7, 9.
Заволжский район — с 14:00 до 16:00:
проспект Машиностроителей, 83 (в районе 81а, 83р).