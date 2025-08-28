Так выглядит борщевик Сосновского Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В этом году ярославцев оштрафовали на 30 млн рублей за борщевик на участках. Такую сумму для нарушителей озвучили в правительстве Ярославской области.

В июле 2025 года штрафы за несоблюдение мер по уничтожению борщевика Сосновского были увеличены до 5 тысяч рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 400 тысяч для юридических лиц.

Борщевик Сосновского — это крупное травянистое растение семейства Зонтичные, которое является инвазивным видом и представляет опасность для здоровья человека из-за своих фотосенсибилизирующих свойств. Его сок содержит вещества (фуранокумарины), которые при попадании на кожу и воздействии солнечного света вызывают сильные ожоги.

Ранее в правительстве рассказали, что на борьбу с борщевиком выделено более 57 млн рублей.

«В этом году начиная с 1 июля наши специалисты совместно с сотрудниками административных комиссий уже обследовали более 5 тысяч земельных участков. На тысяче объектов выявлены нарушения, всего вынесено 724 постановления», — отметил начальник региональной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов.

В соответствии с правилами благоустройства, действующими в каждом муниципальном образовании, как физические, так и юридические лица обязаны принимать меры по уничтожению борщевика Сосновского на своей территории и прилегающих зонах.

По информации правительства собственникам участков были направлены информационные письма от каждого из органов местного самоуправления по всей области.

«В случае непринятия мер по ликвидации сорняка собственники участков привлекаются к административной ответственности в виде штрафов. При несоблюдении правил благоустройства также возможна реквизиция земель, зараженных борщевиком», — объяснил Олег Кузнецов.