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Город Штраф — сотни тысяч: в Ярославской области будут наказывать за борщевик на участке — кто рискует

Штраф — сотни тысяч: в Ярославской области будут наказывать за борщевик на участке — кто рискует

Рассказываем, сколько придется заплатить

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21 комментарий
В Ярославской области начнут штрафовать за борщевик | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВ Ярославской области начнут штрафовать за борщевик | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В Ярославской области начнут штрафовать за борщевик

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

1 июля в Ярославской области начали контролировать, как собственники земельных участков борются с борщевиком Сосновского. Активная фаза роста борщевика длилась до 15 июня.

«В случае обнаружения бутонизации или наличия борщевика Сосновского на участке, собственник будет привлечен к административной ответственности по ст. 25.12 Закона Ярославской области от 03.12.2007 „Об административных правонарушениях“», — напомнили в административно-техническом надзоре Ярославской области.

Физическим лицам по этой статье может грозить штраф до 5 000 рублей, должностным до 50 000 рублей, для юридических до 260 000 рублей.

Источник:

Виталий Калистратов \ Городские медиа

Проверку будут проводить должностные лица инспекции и сотрудники администрации.

Борщевик Сосновского — это крупное травянистое растение семейства Зонтичные, которое является инвазивным видом и представляет опасность для здоровья человека из-за своих фотосенсибилизирующих свойств. Его сок содержит вещества (фуранокумарины), которые при попадании на кожу и воздействии солнечного света вызывают сильные ожоги.

В надзоре напомнили разрешенные способы борьбы с опасным сорняком:

  • механический — скашивание, выкапывание, обрезка соцветий;

  • химический — обработка гербицидами, при этом эффект проявляется только через 14 дней;

  • смешанный — комбинация механических и химических методов;

  • залужение территории — посев травами для вытеснения борщевика.

Почему он так быстро распространяется? | Источник: Городские медиа
Почему он так быстро распространяется?
Чем опасен? | Источник: Городские медиа
Чем опасен?
Как избавиться от него? | Источник: Городские медиа
Как избавиться от него?
1 из 3
Почему он так быстро распространяется?
Источник:

Городские медиа

Напомним, в Ярославле годами борются с борщевиком. В 2023 году мэр города Артем Молчанов дал указание своим подчиненным реагировать на жалобы на борщевик в течение суток.

Фото с полями борщевика Сосновского каждый год заполоняют социальные сети — кажется, этот сорняк действительно захватывает регион. Как это вышло? Почему мы так и не научились бороться с сорняком, вызывающим страшные ожоги? Разбираемся в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Борщевик Сосновского Штраф
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Комментарии
21
Гость
1 час
Практически по всему городу по обочинам дорог растет. Трава скошена, а борщевик цветет во всей красе. И никто его не убирает, да похоже и не собирается убирать.
Гость
1 час
в группе риска скрепные имеющие участки в нужных и хороших местах здесь всем владеет только великий геостратег
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