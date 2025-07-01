Штраф — сотни тысяч: в Ярославской области будут наказывать за борщевик на участке — кто рискует

В Ярославской области начнут штрафовать за борщевик Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

1 июля в Ярославской области начали контролировать, как собственники земельных участков борются с борщевиком Сосновского. Активная фаза роста борщевика длилась до 15 июня.

«В случае обнаружения бутонизации или наличия борщевика Сосновского на участке, собственник будет привлечен к административной ответственности по ст. 25.12 Закона Ярославской области от 03.12.2007 „Об административных правонарушениях“», — напомнили в административно-техническом надзоре Ярославской области.

Физическим лицам по этой статье может грозить штраф до 5 000 рублей, должностным до 50 000 рублей, для юридических до 260 000 рублей.

Источник: Виталий Калистратов \ Городские медиа

Проверку будут проводить должностные лица инспекции и сотрудники администрации.

Борщевик Сосновского — это крупное травянистое растение семейства Зонтичные, которое является инвазивным видом и представляет опасность для здоровья человека из-за своих фотосенсибилизирующих свойств. Его сок содержит вещества (фуранокумарины), которые при попадании на кожу и воздействии солнечного света вызывают сильные ожоги.

В надзоре напомнили разрешенные способы борьбы с опасным сорняком:

механический — скашивание, выкапывание, обрезка соцветий;

химический — обработка гербицидами, при этом эффект проявляется только через 14 дней;

смешанный — комбинация механических и химических методов;

залужение территории — посев травами для вытеснения борщевика.

Почему он так быстро распространяется? Чем опасен? Как избавиться от него? 1 из 3 Почему он так быстро распространяется? Источник: Городские медиа

Напомним, в Ярославле годами борются с борщевиком. В 2023 году мэр города Артем Молчанов дал указание своим подчиненным реагировать на жалобы на борщевик в течение суток.