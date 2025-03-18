В Ярославской области начнут строить модульные гостиницы. Власти обещают компенсации бизнесменам

В регионе начнут строить модульные гостиницы Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В Ярославской власти ввели новую субсидию для бизнесменов. Теперь инвесторам, готовым вложиться в строительство модульных гостиниц на период с 2025 по 2027 год, в регионе областные власти компенсируют половину затрат.

«Субсидия предоставляется в размере не более 50% от затрат на реализацию инвестиционного проекта, максимальная компенсация расходов на создание одного номера — не более 1,5 млн рублей. Общая стоимость проекта и количество номеров не ограничены», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев 17 марта.

Модульная гостиница — это здание, построенное из готовых модулей, изготовленных в заводских условиях.

Субсидия была введена в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Владимиром Путиным. Чтобы поучаствовать в программе, необходимо до 27 марта отправить заявку в региональное министерство туризма.

«В целом с учетом модульных гостиниц число номеров к 2028 году в Ярославской области предварительно составит около 10 тысяч», — уточнили в региональном правительстве.

Информацию о господдержке инвесторов в сфере туризма можно получить в Министерстве туризма Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, 62, кабинет 705, телефон (4852) 400-065, а также в региональном центре поддержки инвестиций по номерам *076 и *0076.

По данным властей, за 2024 год было создано 198 гостиничных номеров в разных районах Ярославской области. Также власти отмечают, что регион входит в тройку лидеров рейтинга туристической привлекательности, уступив только Москве и Московской области.

«По данным „СберАналитики“, в 2024 году гости потратили в регионе более 30 млрд рублей. Рост по сравнению с 2023-м — 81%. Налоговые поступления от туристической деятельности составили 525 млн рублей, что на 20% больше, чем за предыдущий период», — добавили региональные власти.

Выгодно ли вкладываться в туристический бизнес в Ярославской области, рассказал бизнесмен Илья Колягин. Подробности — читайте по ссылке.