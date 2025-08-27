В Ярославской области озвучили сроки подготовки к отопительному сезону. Рассказываем подробности

В Ярославской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области после заседания 26 августа.
«Муниципальные объекты теплоснабжения консолидированы на базе Яроблводоканала. С 2024 года туда передали 162 котельные из 11 округов и выделили субсидию в размере более 55 млн рублей», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
По его словам, в регионе подготовлены 238 аварийно-ремонтных бригад, 679 единиц техники и развернуты 83 круглосуточные диспетчерские службы. Такой резерв сформирован для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации в регионе.
Как отметил глава региона, все округа Ярославской области обязаны получить паспорт готовности к отопительному сезону до 15 ноября. К этой дате оборудование должно быть проверено на соответствие требованиям безопасности.
Также Михаил Евраев поручил сформировать до 5 сентября перечень территорий, которые имеют все условия для подключения котельных к газу.
«Продолжается строительство новых котельных. В этом году возводим 30 объектов — это рекордная цифра для региона», — отметил губернатор.
Напомним, при принятии решения о включении отопления оценивается не только готовность коммунальной инфраструктуры, но и погодные условия. Решение о начале отопительного периода принимают при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице держится на отметке меньше +8 градусов.
Ранее прокуратура Ярославской области объявляла предостережения властям из-за подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. Проблемы заметили в Тутаевском округе.