Город В Ярославской области озвучили сроки подготовки к отопительному сезону. Рассказываем подробности

В Ярославской области озвучили сроки подготовки к отопительному сезону. Рассказываем подробности

Вопрос обсудили в областной администрации

631
2 комментария
Губернатор назвал дату, когда округа должны быть готовы к отопительному сезону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.ruГубернатор назвал дату, когда округа должны быть готовы к отопительному сезону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.ru

Губернатор назвал дату, когда округа должны быть готовы к отопительному сезону

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.ru

В Ярославской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области после заседания 26 августа.

«Муниципальные объекты теплоснабжения консолидированы на базе Яроблводоканала. С 2024 года туда передали 162 котельные из 11 округов и выделили субсидию в размере более 55 млн рублей», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

По его словам, в регионе подготовлены 238 аварийно-ремонтных бригад, 679 единиц техники и развернуты 83 круглосуточные диспетчерские службы. Такой резерв сформирован для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации в регионе.

Как отметил глава региона, все округа Ярославской области обязаны получить паспорт готовности к отопительному сезону до 15 ноября. К этой дате оборудование должно быть проверено на соответствие требованиям безопасности.

Также Михаил Евраев поручил сформировать до 5 сентября перечень территорий, которые имеют все условия для подключения котельных к газу.

«Продолжается строительство новых котельных. В этом году возводим 30 объектов — это рекордная цифра для региона», — отметил губернатор.

Напомним, при принятии решения о включении отопления оценивается не только готовность коммунальной инфраструктуры, но и погодные условия. Решение о начале отопительного периода принимают при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице держится на отметке меньше +8 градусов.

Ранее прокуратура Ярославской области объявляла предостережения властям из-за подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. Проблемы заметили в Тутаевском округе.

Комментарии
2
Гость
52 минуты
А нельзя э́ту новость первой
Гость
26 минут
Заметили проблемы в Тутаевском округе... Тутаев одна дырявая проблема. 2 месяца без горячей воды. Что дальше будет неизвестно.
Читать все комментарии
