В Ярославской области прокуратура объявила о предостережениях из-за подготовки к отопительному сезону

В Ярославской области прокуратура объявила о предостережениях из-за подготовки к отопительному сезону

Что об этом известно

171
1 комментарий
Проблемы заметили в Тутаевском округе | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПроблемы заметили в Тутаевском округе | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Проблемы заметили в Тутаевском округе

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Прокуратура опасается срыва отопительного сезона-2025/2026 в Тутаевском округе Ярославской области. Предостережения о недопустимости нарушений получили глава округа Ольга Низова и исполняющий обязанности генерального директора ГП ЯО «Яроблводоканал» Сергей Плаксин.

«В связи с наибольшей затратностью и недостаточным финансированием обеспокоенность вызывает подготовка к отопительному сезону расположенных в округе котельных ГП ЯО „Яроблводоканал“», — отметили в прокуратуре.

Вопрос подготовки Тутаевского муниципального округа к зиме обсуждали на расширенном совещании, которое провела межрайонный прокурор Наталья Елисеева. В нем приняли участие зампред правительства Ярославской области Александр Баланцев, представители Ростехнадзора, администрации округа и руководства «Яроблводоканала».

В надзорном ведомстве напомнили, что в 2024 году при активном привлечении прокуратуры Тутаевский район впервые получил паспорт доступа к отопительному сезону. Сейчас, по словам представителей прокуратуры, работа по контролю идет в еженедельном режиме совместно со специалистами Ростехнадзора.

«Во избежание срывов начала отопительного сезона межрайонный прокурор признал предостережения о недопустимости нарушений главы Тутаевского муниципального округа и исполняющего обязанности генерального директора ГП ЯО „Яроблводоканал“», — отметили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Вопрос подготовки региона к отопительному сезону находится на особом контроле прокуратуры области.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
30 минут
Прокуратуре бы ещё Ярдормост к готовности зимнего сезона проверить! Говорят что соль они ещё ни тонны не заготовили, в долг не дают, а за прошлогоднюю ещё не расплатились! Сосед там работает, говорит такого бардака ещё ни когда не было!
