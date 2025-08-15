В Ярославской области прокуратура объявила о предостережениях из-за подготовки к отопительному сезону

Проблемы заметили в Тутаевском округе Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Прокуратура опасается срыва отопительного сезона-2025/2026 в Тутаевском округе Ярославской области. Предостережения о недопустимости нарушений получили глава округа Ольга Низова и исполняющий обязанности генерального директора ГП ЯО «Яроблводоканал» Сергей Плаксин.

«В связи с наибольшей затратностью и недостаточным финансированием обеспокоенность вызывает подготовка к отопительному сезону расположенных в округе котельных ГП ЯО „Яроблводоканал“», — отметили в прокуратуре.

Вопрос подготовки Тутаевского муниципального округа к зиме обсуждали на расширенном совещании, которое провела межрайонный прокурор Наталья Елисеева. В нем приняли участие зампред правительства Ярославской области Александр Баланцев, представители Ростехнадзора, администрации округа и руководства «Яроблводоканала».

В надзорном ведомстве напомнили, что в 2024 году при активном привлечении прокуратуры Тутаевский район впервые получил паспорт доступа к отопительному сезону. Сейчас, по словам представителей прокуратуры, работа по контролю идет в еженедельном режиме совместно со специалистами Ростехнадзора.

«Во избежание срывов начала отопительного сезона межрайонный прокурор признал предостережения о недопустимости нарушений главы Тутаевского муниципального округа и исполняющего обязанности генерального директора ГП ЯО „Яроблводоканал“», — отметили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.