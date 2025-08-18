Погода резко изменится: Ярославскую область накроет грозой с ветром

В Ярославской области ожидают грозу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославскую область вечером 18 августа накроет грозой. Предупреждение о том, что ненастье начнется в ближайшие часы выпустили в Министерстве региональной безопасности.

«Сильный дождь, гроза, при грозе усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается в отдельных районах региона», — говорится в сообщении.

Непогода продлится до конца дня. Жителей Ярославской области просят находиться подальше от деревьев и рекламных конструкций во время грозы.

По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 18 августа температура будет держаться на отметке в +15 градусов. Пасмурно, небольшие дожди. К утру 19 августа осадки не ожидаются, +14 градусов.