Погода резко изменится: Ярославскую область накроет грозой с ветром

Ярославскую область вечером 18 августа накроет грозой. Предупреждение о том, что ненастье начнется в ближайшие часы выпустили в Министерстве региональной безопасности.
«Сильный дождь, гроза, при грозе усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается в отдельных районах региона», — говорится в сообщении.
Непогода продлится до конца дня. Жителей Ярославской области просят находиться подальше от деревьев и рекламных конструкций во время грозы.
По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 18 августа температура будет держаться на отметке в +15 градусов. Пасмурно, небольшие дожди. К утру 19 августа осадки не ожидаются, +14 градусов.
Ранее в центре «Фобос» дали прогноз на грядущую неделю. Как рассказали эксперты, в Центральной России можно не ждать жары. Температура будет подниматься максимум до +22 градусов. По прогнозам синоптиков, в регионе периодически будут лить небольшие дожди.