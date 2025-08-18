НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Погода резко изменится: Ярославскую область накроет грозой с ветром

Погода резко изменится: Ярославскую область накроет грозой с ветром

Публикуем прогноз на ближайшие часы

1 321
2 комментария
В Ярославской области ожидают грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ожидают грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидают грозу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославскую область вечером 18 августа накроет грозой. Предупреждение о том, что ненастье начнется в ближайшие часы выпустили в Министерстве региональной безопасности.

«Сильный дождь, гроза, при грозе усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается в отдельных районах региона», — говорится в сообщении.

Непогода продлится до конца дня. Жителей Ярославской области просят находиться подальше от деревьев и рекламных конструкций во время грозы.

По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 18 августа температура будет держаться на отметке в +15 градусов. Пасмурно, небольшие дожди. К утру 19 августа осадки не ожидаются, +14 градусов.

Ранее в центре «Фобос» дали прогноз на грядущую неделю. Как рассказали эксперты, в Центральной России можно не ждать жары. Температура будет подниматься максимум до +22 градусов. По прогнозам синоптиков, в регионе периодически будут лить небольшие дожди.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Гроза Предупреждение
Гость
2 часа
Министерство региональной безопасности это не та организация которая может определить погоду, так что верить этой организации, себя не уважать.
