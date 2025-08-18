НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Пора доставать куртки? Какой будет погода в Центральной России на неделе

Пора доставать куртки? Какой будет погода в Центральной России на неделе

Летняя жара осталась позади

1 032
3 комментария
В Ярославской области похолодает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области похолодает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области похолодает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На грядущей неделе в Ярославской области можно не ждать тридцатиградусную жару. Такой вывод можно сделать из прогноза экспертов центра «Фобос» для Центральной России. По их данным, воздух будет прогреваться максимум до +22 °С.

«Центральная Россия окажется на периферии ненастного вихря, поэтому поля дождевой облачности окажутся не столь плотные, и солнце днём сможет прогревать воздух до +17…+22 °С», — рассказали в «Фобосе».

В Москве по прогнозам пройдут небольшие ливни. В отдельные дни местами возможны грозы, днем +18…+21 °С.

Погода по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU» ночью 19 августа в Ярославской области +13 °С, пройдут небольшие дожди. Днем +18 °С, осадки сохранятся. Поливать перестанет лишь к вечеру.

В ночь на 20 августа похолодает до +11 °С, будет облачно, но обойдется без дождей. А вот днем, когда потеплеет до +19 °С, ожидаются осадки, будет пасмурно.

Ночью 21 августа +12 °С, переменная облачность, без осадков. Днем воздух слегка прогреется, до +14 °С. Дождей не ожидается.

По данным «Гидрометцентра России» в ночь на 22 августа похолодает сразу до +8 °С, но обойдется без дождей. Днем +18 °С.

Ночью 23 августа температура снова опустится до +8 °С, пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем потеплеет до +19 °С, будет облачно, осадки сохранятся.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
3
Гость
1 час
Шибаева, а ты ее убирала?
Гость
36 минут
По приметам сентябрь и октябрь должны быть очень теплыми и солнечными.
Читать все комментарии
