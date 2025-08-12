Здание-памятник в центре Ярославля переделают под офисы. Об этом 12 августа сообщили в Инспекции государственного строительного надзора Ярославской области. Речь идет об объекте культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Приваловых — Шапулина — Сакиной». Это здание расположено на улице Салтыкова-Щедрина, 14.
«Предусматривается сохранение и приспособление объекта культурного наследия под офисное здание. На первом этаже будут расположены лестничные клетки, тамбуры, офисные помещения, санузлы, теплогенераторная, электрощитовая. На втором-четвертом этажах — офисные помещения, лифтовые холлы, санитарные узлы, комнаты уборочного инвентаря», — сообщили в инспекции.
Согласно данным Росреестра, здание было построено в конце XIX века. Его площадь составляет 688,2 кв. м.
Заказчиком работ выступает ООО «Мониторинг». Проект реконструкции здания разработала ООО «Архитектурная мастерская Игоря Шарова». В марте 2024 года сообщалось, что проект получил положительное заключение госэкспертизы.