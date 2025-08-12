НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здание-памятник в центре Ярославля переделают под офисы

Здание-памятник в центре Ярославля переделают под офисы

Что будет внутри

Здание в центре Ярославля переделают под офисы | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

Здание в центре Ярославля переделают под офисы

Источник:

Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

Здание-памятник в центре Ярославля переделают под офисы. Об этом 12 августа сообщили в Инспекции государственного строительного надзора Ярославской области. Речь идет об объекте культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный Приваловых — Шапулина — Сакиной». Это здание расположено на улице Салтыкова-Щедрина, 14.

«Предусматривается сохранение и приспособление объекта культурного наследия под офисное здание. На первом этаже будут расположены лестничные клетки, тамбуры, офисные помещения, санузлы, теплогенераторная, электрощитовая. На втором-четвертом этажах — офисные помещения, лифтовые холлы, санитарные узлы, комнаты уборочного инвентаря», — сообщили в инспекции.

Объект является памятником | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

Объект является памятником

Источник:

Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

Согласно данным Росреестра, здание было построено в конце XIX века. Его площадь составляет 688,2 кв. м.

Заказчиком работ выступает ООО «Мониторинг». Проект реконструкции здания разработала ООО «Архитектурная мастерская Игоря Шарова». В марте 2024 года сообщалось, что проект получил положительное заключение госэкспертизы.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дом-памятник
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
