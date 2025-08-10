Брюлики, парики, белье: чем торгуют внутри ТЦ, который назвали в честь легендарного кинотеатра

Здание кинотеатра «Гигант» было возведено в жилом соцгороде Ярославского резино‑асбестового комбината (ЯрРАК) в 1934 году. Он считался современным — в нем показывали не «немое» кино. Название «Гигант» отсылало к внушительным размерам самого ЯрРАКа. Зал вмещал около 1200 зрителей.

В 1936 году здание реконструировали: расширили сцену и добавили служебные и бытовые помещения. Кинотеатру присвоили статус клуба, и там занимались музыкой, балетом и театром.

После дробления ЯрРАКа в 1940 году клуб перешел в ведение шинного завода. До начала 1990‑х здание активно эксплуатировали. В середине девяностых его признали аварийным и передали государству. Только в 2010 году «Гигант» получил вторую жизнь и открылся как «Дворец молодежи».