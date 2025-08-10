Брюлики, парики, белье: чем торгуют внутри ТЦ, который назвали в честь легендарного кинотеатра

«Гигант» — название, которое известно ярославцам с первой половины ХХ века. Раньше так назывался кинотеатр, но в 2010 году после реконструкции его переименовали во «Дворец молодежи». Вывеска «Гигант» перекочевала к соседнему торговому центру, построенному в этом же году.
Здание ТЦ поделено на две части: через главный вход вы попадаете в торговые помещения, а менее официальный вход ведет в офисы. Так же имеется подземная парковка.
История ярославского кинотеатра «Гигант»
Здание кинотеатра «Гигант» было возведено в жилом соцгороде Ярославского резино‑асбестового комбината (ЯрРАК) в 1934 году. Он считался современным — в нем показывали не «немое» кино. Название «Гигант» отсылало к внушительным размерам самого ЯрРАКа. Зал вмещал около 1200 зрителей.
В 1936 году здание реконструировали: расширили сцену и добавили служебные и бытовые помещения. Кинотеатру присвоили статус клуба, и там занимались музыкой, балетом и театром.
После дробления ЯрРАКа в 1940 году клуб перешел в ведение шинного завода. До начала 1990‑х здание активно эксплуатировали. В середине девяностых его признали аварийным и передали государству. Только в 2010 году «Гигант» получил вторую жизнь и открылся как «Дворец молодежи».
Внутри — малоизвестные магазины с одеждой и обувью. Тут даже кубок можно купить. На первом этаже когда-то был магазин сети «Лотос», которая начала закрываться еще в 2022 году. 16 июня 2025 года в «Гиганте» прекратил работать последний супермаркет сети.
Мы отправились в торговый центр, чтобы изучить его изнутри.