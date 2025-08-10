НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Брюлики, парики, белье: чем торгуют внутри ТЦ, который назвали в честь легендарного кинотеатра

Брюлики, парики, белье: чем торгуют внутри ТЦ, который назвали в честь легендарного кинотеатра

Гулям по коридорам «Гиганта»

41
Написать комментарий
Обзор торгового центра «Гигант» в Ярославле

Обзор торгового центра «Гигант» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Гигант» — название, которое известно ярославцам с первой половины ХХ века. Раньше так назывался кинотеатр, но в 2010 году после реконструкции его переименовали во «Дворец молодежи». Вывеска «Гигант» перекочевала к соседнему торговому центру, построенному в этом же году.

Здание ТЦ поделено на две части: через главный вход вы попадаете в торговые помещения, а менее официальный вход ведет в офисы. Так же имеется подземная парковка.

История ярославского кинотеатра «Гигант»

Здание кинотеатра «Гигант» было возведено в жилом соцгороде Ярославского резино‑асбестового комбината (ЯрРАК) в 1934 году. Он считался современным — в нем показывали не «немое» кино. Название «Гигант» отсылало к внушительным размерам самого ЯрРАКа. Зал вмещал около 1200 зрителей.

В 1936 году здание реконструировали: расширили сцену и добавили служебные и бытовые помещения. Кинотеатру присвоили статус клуба, и там занимались музыкой, балетом и театром.

После дробления ЯрРАКа в 1940 году клуб перешел в ведение шинного завода. До начала 1990‑х здание активно эксплуатировали. В середине девяностых его признали аварийным и передали государству. Только в 2010 году «Гигант» получил вторую жизнь и открылся как «Дворец молодежи».

Внутри — малоизвестные магазины с одеждой и обувью. Тут даже кубок можно купить. На первом этаже когда-то был магазин сети «Лотос», которая начала закрываться еще в 2022 году. 16 июня 2025 года в «Гиганте» прекратил работать последний супермаркет сети.

Мы отправились в торговый центр, чтобы изучить его изнутри.

Торговый центр находится на проспекте Октября

Торговый центр находится на проспекте Октября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный вход выглядит так

Главный вход выглядит так

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже ранее находился супермаркет «Лотос»

На первом этаже ранее находился супермаркет «Лотос»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вскоре здесь откроются новые продуктовые магазины

Вскоре здесь откроются новые продуктовые магазины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сразу за бывшим «Лотосом» стоит магазин с косметикой

Сразу за бывшим «Лотосом» стоит магазин с косметикой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ларьки в наше время редкость

Ларьки в наше время редкость

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Магазины расположились на трех этажах

Магазины расположились на трех этажах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

От «Лотоса» осталось кафе, которое теперь называется «Формат»

От «Лотоса» осталось кафе, которое теперь называется «Формат»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В небольшом закутке расположился магазин с чаем

В небольшом закутке расположился магазин с чаем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Большая надпись зазывает в магазин

Большая надпись зазывает в магазин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечно же, есть обувные магазины

Конечно же, есть обувные магазины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И небольшой ювелирный салон

И небольшой ювелирный салон

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном здесь продают женскую одежду

В основном здесь продают женскую одежду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И снова женский магазин

И снова женский магазин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и мужская одежда

А вот и мужская одежда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо магазинов в ТЦ предоставляют различные услуги

Помимо магазинов в ТЦ предоставляют различные услуги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть ремонт одежды

Есть ремонт одежды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Химчистка так же присутствует

Химчистка так же присутствует

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо одежды, можно починить гаджеты

Помимо одежды, можно починить гаджеты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот и разнообразие пошло — магазин сувениров. Обычно они встречаются в историческом центре Ярославля

Вот и разнообразие пошло — магазин сувениров. Обычно они встречаются в историческом центре Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Интересно, а аналог Кубка Гагарина тут можно купить?

Интересно, а аналог Кубка Гагарина тут можно купить?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом магазине продают материалы для плетения корзин

В этом магазине продают материалы для плетения корзин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Прически на любой вкус

Прически на любой вкус

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Про детские товары не забыли

Про детские товары не забыли

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть помещения, которые пока пустуют или ждут открытия

Есть помещения, которые пока пустуют или ждут открытия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй вход ведет в офисы

Второй вход ведет в офисы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же у ТЦ имеется подземная парковка

Так же у ТЦ имеется подземная парковка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов
фотограф
Кирилл Поверинов
фотограф
Торговый центр Магазин одежды
