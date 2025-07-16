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Город В три раза больше средней зарплаты: ярославцы рассказали, сколько денег им нужно для полного счастья

В три раза больше средней зарплаты: ярославцы рассказали, сколько денег им нужно для полного счастья

Публикуем данные аналитиков

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9 комментариев
Ярославцы рассказали, сколько средств им нужно для счастливой жизни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы рассказали, сколько средств им нужно для счастливой жизни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы рассказали, сколько средств им нужно для счастливой жизни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителям Ярославля для счастья в среднем нужно 226 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовал сервис SuperJob по итогам всероссийского опроса. В апреле 2024 года ярославцы называли сумму 196 тысяч рублей. А уже в сентябре — 220 тысяч.

По данным «Ярославльстата» на январь 2025 года, средняя зарплата в Ярославской области составляет 65 756 рублей.

В целом по стране средний запрос — 257 тысяч рублей. Женщины назвали сумму 235 тысяч, мужчины — 280 тысяч.

«Мы проводим такие опросы уже 10 лет. За это время „стоимость счастья“ выросла почти в полтора раза», — отметили в SuperJob.

Опрос проводился с 16 июня по 14 июля 2025 года среди экономически активного населения старше 18 лет. Всего участие приняли 25 тысяч человек из 518 населенных пунктов России.

«"Счастливая"сумма растет с увеличением возраста опрошенных: 192 тысячи рублей среди молодежи до 24 лет и 272 тысячи — среди россиян 45+. Зарабатывающим меньше 50 тысяч рублей в среднем для счастья надо 200 тысяч рублей в месяц, респондентам с зарплатой от 100 тысяч — 300 тысяч. Чем выше уровень образования, тем выше и запросы: 221 тысяча рублей — среди окончивших средние профессиональные заведения и 287 тысяч — среди выпускников вузов», — уточнили аналитики сервиса SuperJob.

Самые высокие запросы у москвичей — 290 тысяч рублей в месяц. Следом идут жители Владивостока (276 тыс.) и Санкт-Петербурга (264 тыс.). Самые скромные суммы — в Кирове (204 тыс.), Ульяновске, Липецке и Ижевске (по 214 тыс.).

Наибольший «рост» суммы, необходимой для счастья, зафиксирован в Санкт-Петербурге, Рязани и Кемерово — +10% к сентябрю прошлого года.

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?

В пределах 100 тысяч рублей
От 100 до 200 тысяч рублей
От 200 до 300 тысяч рублей
Больше 300 тысяч рублей
Деньги — не главное для счастья
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
9
Гость
59 минут
Подписывайте контракт и будете счастливы
Гость
1 час
Только работать не хотят.
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