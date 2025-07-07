Что за огромный теплоход проплыл мимо Ярославля? Показываем его каюты

Теплоход «Мустай Карим» прошел мимо Ярославля Источник: читатель 76.RU

Утром 1 июля мимо Ярославля прошел один из самых дорогих теплоходов России «Мустай Карим». Его называют отелем на воде. Четырехпалубное судно регулярно появляется на Волге. Многие ярославцы не раз встречали и провожали его взглядом. В этом материале предлагаем заглянуть в каюты «плавучего отеля».

На борту могут разместиться до 329 пассажиров. Это первый российский лайнер такого масштаба за 60 лет. Для справки: полная длина теплохода — 141 метр, ширина — 16,8 метра. Мощность каждого двигателя — 1600 лошадиных сил. При этом скорость по воде достигает 22,5 км/ч.

По информации компании «Водоходъ», «Мустай Карим» отправился в первую навигацию в августе 2020 года. Плавучий отель оценивали в 3,2 миллиарда рублей. Экс-гендиректор завода «Красное Сормово», где собирали теплоход, Михаил Першин в 2019 году говорил, что лайнер не будет уступать по уровню 4-5-звездочному отелю.

«Мустай Карим» регулярно появляется на Волге Источник: читатель 76.RU

Жилые каюты занимают три палубы Источник: сайт «ВодоходЪ»

На судне предусмотрены каюты класса «Делюкс» на двоих, «Гранд-люкс», «Люкс двухместный», «Полулюкс», «Делюкс-коннект». При желании можно выбрать каюту с балконом или без него.

Во многих каютах предусмотрены балконы Так выглядит самый «лакшери» вариант — «гранд-люкс с балконом» стоимостью 107 680 рублей Для пассажиров оборудованы не только душевые, но и полноценные ванны Также в каюте есть большая зона отдыха с телевизором 1 из 4 Во многих каютах предусмотрены балконы Источник: сайт «ВодоходЪ»

Цены на круизы по Волге на «Мустае Кариме» начинаются от 58 тысяч рублей и варьируются в зависимости от направления и программы.

Отметим, что в стоимость путешествия входят проживание, трехразовое питание, экскурсии, развлекательная программа с аниматорами, а также оздоровительные услуги. Проезд до места посадки и от места высадки, еда и напитки в барах оплачиваются отдельно.

Сколько стоят круизы на «Мустае Кариме»:

шестидневный круиз «Восточная сказка» из Москвы в Казань с посещением Углича, Костромы, Плеса, Городца, Нижнего Новгорода и Казани с 30 июля по 4 августа обойдется от 132 тысяч рублей ;

программа «В край каспийской розы», рассчитанная на 10 дней по Волге из Москвы в Астрахань, будет стоить от 220 тысяч рублей ;

15-дневный круиз «Люблю тебя, Москва» из Казани в Москву обойдется от 288 тысяч рублей ;

тематический «Театральный круиз» на 20 дней с 20 июля по 18 августа через 20 городов по Волге — от 397 тысяч рублей ;

путешествие «Северная Венеция» из Москвы в Санкт-Петербург, рассчитанное на восемь дней с 14 по 21 июля, с посещением восьми локаций оценивается от 298 тысяч до 841 тысячи рублей.

Согласно сайту «Водоходъ», при оплате туров могут предоставляться скидки сотрудникам силовых ведомств, многодетным семьям, медработникам и молодоженам.

Одно из самых бюджетных направлений — из Москвы в Ярославль. Круиз «Столица Золотого кольца» с 4 по 6 сентября обойдется от 58 тысяч рублей, по пути также будет остановка в Мышкине.

Кто такой «Мустай Карим»

Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», изначально планировалось, что судно назовут «Князем Владимиром», но в феврале 2019 года судоходную фирму возглавил уфимец Ришат Багаутдинов, и при нем теплоход переименовали в честь башкирского поэта Мустая Карима.

Мустай Карим — башкирский поэт, писатель и драматург.