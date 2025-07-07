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Город Что за огромный теплоход проплыл мимо Ярославля? Показываем его каюты

Что за огромный теплоход проплыл мимо Ярославля? Показываем его каюты

По Волге прошел лайнер стоимостью более трех миллиардов рублей

544
8 комментариев
Теплоход «Мустай Карим» прошел мимо Ярославля | Источник: читатель 76.RUТеплоход «Мустай Карим» прошел мимо Ярославля | Источник: читатель 76.RU

Теплоход «Мустай Карим» прошел мимо Ярославля

Источник:

читатель 76.RU

Утром 1 июля мимо Ярославля прошел один из самых дорогих теплоходов России «Мустай Карим». Его называют отелем на воде. Четырехпалубное судно регулярно появляется на Волге. Многие ярославцы не раз встречали и провожали его взглядом. В этом материале предлагаем заглянуть в каюты «плавучего отеля».

На борту могут разместиться до 329 пассажиров. Это первый российский лайнер такого масштаба за 60 лет. Для справки: полная длина теплохода — 141 метр, ширина — 16,8 метра. Мощность каждого двигателя — 1600 лошадиных сил. При этом скорость по воде достигает 22,5 км/ч.

По информации компании «Водоходъ», «Мустай Карим» отправился в первую навигацию в августе 2020 года. Плавучий отель оценивали в 3,2 миллиарда рублей. Экс-гендиректор завода «Красное Сормово», где собирали теплоход, Михаил Першин в 2019 году говорил, что лайнер не будет уступать по уровню 4-5-звездочному отелю.

«Мустай Карим» регулярно появляется на Волге | Источник: читатель 76.RU«Мустай Карим» регулярно появляется на Волге | Источник: читатель 76.RU

«Мустай Карим» регулярно появляется на Волге

Источник:

читатель 76.RU

Жилые каюты занимают три палубы | Источник: сайт «ВодоходЪ»Жилые каюты занимают три палубы | Источник: сайт «ВодоходЪ»
Жилые каюты занимают три палубы
Источник:
сайт «ВодоходЪ»

На судне предусмотрены каюты класса «Делюкс» на двоих, «Гранд-люкс», «Люкс двухместный», «Полулюкс», «Делюкс-коннект». При желании можно выбрать каюту с балконом или без него.

Во многих каютах предусмотрены балконы | Источник: сайт «ВодоходЪ»
Во многих каютах предусмотрены балконы
Так выглядит самый «лакшери» вариант — «гранд-люкс с балконом» стоимостью 107 680 рублей | Источник: сайт «ВодоходЪ»
Так выглядит самый «лакшери» вариант — «гранд-люкс с балконом» стоимостью 107 680 рублей
Для пассажиров оборудованы не только душевые, но и полноценные ванны | Источник: сайт «ВодоходЪ»
Для пассажиров оборудованы не только душевые, но и полноценные ванны
Также в каюте есть большая зона отдыха с телевизором | Источник: сайт «ВодоходЪ»
Также в каюте есть большая зона отдыха с телевизором
1 из 4
Во многих каютах предусмотрены балконы
Источник:
сайт «ВодоходЪ»

Цены на круизы по Волге на «Мустае Кариме» начинаются от 58 тысяч рублей и варьируются в зависимости от направления и программы.

Отметим, что в стоимость путешествия входят проживание, трехразовое питание, экскурсии, развлекательная программа с аниматорами, а также оздоровительные услуги. Проезд до места посадки и от места высадки, еда и напитки в барах оплачиваются отдельно.

Сколько стоят круизы на «Мустае Кариме»:

  • шестидневный круиз «Восточная сказка» из Москвы в Казань с посещением Углича, Костромы, Плеса, Городца, Нижнего Новгорода и Казани с 30 июля по 4 августа обойдется от 132 тысяч рублей;

  • программа «В край каспийской розы», рассчитанная на 10 дней по Волге из Москвы в Астрахань, будет стоить от 220 тысяч рублей;

  • 15-дневный круиз «Люблю тебя, Москва» из Казани в Москву обойдется от 288 тысяч рублей;

  • тематический «Театральный круиз» на 20 дней с 20 июля по 18 августа через 20 городов по Волге — от 397 тысяч рублей;

  • путешествие «Северная Венеция» из Москвы в Санкт-Петербург, рассчитанное на восемь дней с 14 по 21 июля, с посещением восьми локаций оценивается от 298 тысяч до 841 тысячи рублей.

Согласно сайту «Водоходъ», при оплате туров могут предоставляться скидки сотрудникам силовых ведомств, многодетным семьям, медработникам и молодоженам.

Одно из самых бюджетных направлений — из Москвы в Ярославль. Круиз «Столица Золотого кольца» с 4 по 6 сентября обойдется от 58 тысяч рублей, по пути также будет остановка в Мышкине.

Кто такой «Мустай Карим»

Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», изначально планировалось, что судно назовут «Князем Владимиром», но в феврале 2019 года судоходную фирму возглавил уфимец Ришат Багаутдинов, и при нем теплоход переименовали в честь башкирского поэта Мустая Карима.

Мустай Карим — башкирский поэт, писатель и драматург.

Ранее мы также публиковали обзор круизов по Волге.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Теплоход Мустай Карим Круизы Волга
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Комментарии
8
Гость
1 час
проплыл и проплыл... удавиться теперь от зависти?
Гость
48 минут
Каждый год ему удивляетесь.
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