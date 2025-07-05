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Город Поправилась с 50 до 195 кг. История женщины, которая из-за огромного веса стала затворницей

Поправилась с 50 до 195 кг. История женщины, которая из-за огромного веса стала затворницей

Она два года сидела в квартире и никуда не выходила

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1 комментарий
Источник:

Илья Чикотин, 72.RU

Евгения Смирнова из Тюмени к 35 годам набрала 195 кг. Из-за своего экстремально большого веса она в какой-то момент даже не смогла выйти из дома. Продукты ей приносили курьеры, работать она стала из дома, а друзей со временем становилось всё меньше и меньше.

Евгения испугалась за свою жизнь, когда поняла, что становится беспомощной. Она перепробовала множество диет и препаратов для похудения, но вес не уходил. Причина тому — проблемы с женским здоровьем. Как только ей сделали операцию и разрешили заниматься спортом, Евгения взялась за себя.

Посмотрите, как она за полтора месяца похудела на 20 кг. И это только начало пути! Подробнее — в видеосюжете.

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Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Лишний вес Похудение Здоровье
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Комментарии
1
Гость
38 минут
Отсутствие мяса в рационе скрепных по причине его дороговизны, постоянный стресс и безнадёга, ну и пальма всюду, куда здесь без неё от пельменей до того что называют сыром
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