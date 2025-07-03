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Город Ярославцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. В чем дело

Ярославцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. В чем дело

Власти рассказали, почему подобные меры необходимы

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8 комментариев
Жители Рыбинска пожаловались на проблемы с мобильным интернетом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители Рыбинска пожаловались на проблемы с мобильным интернетом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Рыбинска пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Рыбинска Ярославской области пожаловались на перебои с работой мобильного интернета. О проблеме они написали в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

«Пожалуйста, проясните ситуацию с отсутствием мобильного интернета в Рыбинске. Ситуация становится критической, третий месяц люди не имеют возможности оплатить коммунальные услуги, платежи по кредитам, прерывается онлайн-обучение, предприниматели теряют клиентов и несут убытки. Операторы сотовой связи в один голос твердят, что они не могут на ситуацию повлиять, это не их вина. А чья? Кто ввел ограничения и как долго они продлятся? Никакой информации об этом нет. А она должна быть, люди имеют право знать, что происходит», — написал пользователь с ником msm.

С ответом пришли представители Министерства региональной безопасности. Там пояснили, что работа мобильного интернета корректируется в целях безопасности.

«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

При этом ограничения не касаются работы домашнего интернета. То есть, перебоев с сигналами «вайфай» нет.

А вы замечали сбои в работе мобильного интернета?

Да, бывает
Иногда, но не часто
Нет, ни разу не замечал
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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мобильный интернет Рыбинск Сбои Министерство региональной безопасности
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Комментарии
8
Гость
1 час
Необходим закон об компенсации пользователю несоответствующего качества оказываемых услуг. Пользователь не должен оплачивать Интернет когда его нет или его скорость ниже чем должна быть по договору. Это должно стать проблемой провайдера.
Гость
57 минут
Не могут дать,нечего и деньги брать.
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