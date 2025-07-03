Ярославцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. В чем дело

Жители Рыбинска Ярославской области пожаловались на перебои с работой мобильного интернета. О проблеме они написали в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.
«Пожалуйста, проясните ситуацию с отсутствием мобильного интернета в Рыбинске. Ситуация становится критической, третий месяц люди не имеют возможности оплатить коммунальные услуги, платежи по кредитам, прерывается онлайн-обучение, предприниматели теряют клиентов и несут убытки. Операторы сотовой связи в один голос твердят, что они не могут на ситуацию повлиять, это не их вина. А чья? Кто ввел ограничения и как долго они продлятся? Никакой информации об этом нет. А она должна быть, люди имеют право знать, что происходит», — написал пользователь с ником msm.
С ответом пришли представители Министерства региональной безопасности. Там пояснили, что работа мобильного интернета корректируется в целях безопасности.
«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.
При этом ограничения не касаются работы домашнего интернета. То есть, перебоев с сигналами «вайфай» нет.
А вы замечали сбои в работе мобильного интернета?