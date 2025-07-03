Ярославцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. В чем дело

«Пожалуйста, проясните ситуацию с отсутствием мобильного интернета в Рыбинске. Ситуация становится критической, третий месяц люди не имеют возможности оплатить коммунальные услуги, платежи по кредитам, прерывается онлайн-обучение, предприниматели теряют клиентов и несут убытки. Операторы сотовой связи в один голос твердят, что они не могут на ситуацию повлиять, это не их вина. А чья? Кто ввел ограничения и как долго они продлятся? Никакой информации об этом нет. А она должна быть, люди имеют право знать, что происходит», — написал пользователь с ником msm.