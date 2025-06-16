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Город В Ярославле бассейн «Лазурный» не откроют в 2025 году: в чем причина

В Ярославле бассейн «Лазурный» не откроют в 2025 году: в чем причина

Об этом сообщили в мэрии

3 187
66 комментариев
Так должен выглядеть бассейн «Лазурный» после ремонта | Источник: ЗАО&nbsp;«ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»Так должен выглядеть бассейн «Лазурный» после ремонта | Источник: ЗАО&nbsp;«ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»

Так должен выглядеть бассейн «Лазурный» после ремонта

Источник:

ЗАО «ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»

В Ярославле срок окончания реконструкции бассейна «Лазурный» сдвинулся с 2025 на 2026 год. Об этом сообщили 16 июня на заседании комиссии муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

«В процессе демонтажных работ выявлены обстоятельства, которые потребовали дополнительного обследования и принятия решений по конструктиву», — пояснили в мэрии города.

Напомним, бассейн «Лазурный» на улице Чкалова в Ярославле был открыт в 1979 году, он является одним из знаковых спортивных объектов города. С 1 июля 2024 года здание закрыли на реконструкцию. Здесь должны отремонтировать основную чашу и детские бассейны, заменить оборудование, сделать перепланировку административно-бытовых и производственных помещений, входной группы, включая холл, раздевалку, буфет, заменить лестницы. На фасаде поменяют винтажное остекление. Работы проводит компания «ЕКС». Стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей

Реконструкцию обещали завершить в декабре 2025 года. Мы публиковали репортаж о том, как идут работы.

Также в мэрии сообщили, что срок сдачи новой школы на Московском проспекте в Ярославле переносится на осень.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Реконструкция Бассейн Лазурный
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Комментарии
66
Гость
20 часов
Теперь догадываетесь сколько десятилетий будут третий мост строить. Снести дома снесут , разворотят всё , перекроют быстро , потом много лет пару таджиков будут с лопатками ходить из угла в угол
Гость
19 часов
Не откроют, ровно потому, почему и мост третий через Волгу так и не начали строить, хотя уже 4 года прошло.
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