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Образование В Ярославле перенесли срок сдачи новой школы

В Ярославле перенесли срок сдачи новой школы

Когда теперь ждать открытия

3 154
26 комментариев
Срок сдачи школы на Московском проспекте перенесли на осень | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСрок сдачи школы на Московском проспекте перенесли на осень | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Срок сдачи школы на Московском проспекте перенесли на осень

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перенесли срок сдачи новой школы на Московском проспекте. Информация об этом прозвучала 16 июня на заседании комиссии муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

«По новой школе на Московском мы подготовили документы и отправили на инвестиционную комиссию по переносу срока ввода на 1 октября. По школе на Большой Федоровской сроки пока не поменялись — 1 июля», — пояснила первый заместитель директора МКУ «Агентство по строительству города» Ярославля Ольга Шигина.

Причину переноса сроков власти не назвали.

Напомним, школы на Московском проспекте и улице Большой Федоровской должны были достроить еще в 2024 году, но сроки постоянно сдвигались. В начале июня 2025 года Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешений на возведение объектов до апреля 2026 года. При этом власти добавили, что завершение работ запланировано на 2025 год.

Школа на Московском проспекте рассчитана на прием 1100 учеников. Она будет состоять из двух корпусов с переходами. Главный корпус разделяется на блоки для учеников старших и младших классов. Во втором корпусе расположится спортивно-оздоровительный центр. Там предусмотрены спортзалы и бассейн длиной 25 метров. Школа на улице Большой Федоровской рассчитана на 500 мест. В здании помимо учебных классов разместятся два спортивных зала, библиотека, мастерские для уроков технологии.

Весной ярославцы пожаловались на невозможность записать детей в новые школы. В департаменте образования объяснили это тем, что объекты еще строятся и в ведение департамента не переданы.

При этом мэр Ярославля Артем Молчанов в мае заявлял, что строительство школ находится на финишной прямой ит они должны принять учеников в новом учебном году.

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Комментарии
26
Гость
21 час
А хоть что-то вовремя сдать могут ?
Гость
19 часов
В соседней теме "Лазурный" тоже просит отнестись с пониманием и ещё потерпеть.
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