Спорт фоторепортаж Как меняется самый большой бассейн Ярославля во время ремонта. Эксклюзивные фото изнутри «Лазурного»
Как меняется самый большой бассейн Ярославля во время ремонта. Эксклюзивные фото изнутри «Лазурного»
Фоторепортаж 76.RU из знакового комплекса
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Появились фотографии изнутри бассейна «Лазурный» в Ярославле, где сейчас идет масштабный ремонт. В распоряжении 76.RU также оказались эскиз-проекты здания после реконструкции.
На данный момент подрядчик выполняет демонтаж облицовки фасада, отделки этажей и основной чаши бассейна. Кроме того, внутри «Лазурного» демонтируют межэтажные лестницы, технологическое оборудование и трибуны.
— В планах изменение параметров малых чаш, перепланировка входной группы, включая холл, раздевалку, буфет, новые лестницы, перепланировка административно-бытовых и производственных помещений, усиление конструкций чаши бассейна, а также замена всех систем: водоподготовки, отопления, водопровода, водоотведения, вентиляции, — рассказывал ранее мэр Ярославля.
Финансирование на реконструкцию выделяет Министерство спорта. Реализация проекта обойдется в 1,1 миллиарда рублей. Ремонтом занимается компания АО «ГК „ЕКС“».
Здание практически сохранит внешний изначальный вид
Источники:
Кирилл Поверинов / 76.RU, ЗАО «ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»
Справа хотят возвести минималистичную пристройку
Источники:
Кирилл Поверинов / 76.RU, ЗАО «ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»