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Спорт фоторепортаж Как меняется самый большой бассейн Ярославля во время ремонта. Эксклюзивные фото изнутри «Лазурного»

Как меняется самый большой бассейн Ярославля во время ремонта. Эксклюзивные фото изнутри «Лазурного»

Фоторепортаж 76.RU из знакового комплекса

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Так сейчас выглядит крупнейший бассейн Ярославля

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Появились фотографии изнутри бассейна «Лазурный» в Ярославле, где сейчас идет масштабный ремонт. В распоряжении 76.RU также оказались эскиз-проекты здания после реконструкции.

На данный момент подрядчик выполняет демонтаж облицовки фасада, отделки этажей и основной чаши бассейна. Кроме того, внутри «Лазурного» демонтируют межэтажные лестницы, технологическое оборудование и трибуны.

Таким будет «Лазурный» после ремонта

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— В планах изменение параметров малых чаш, перепланировка входной группы, включая холл, раздевалку, буфет, новые лестницы, перепланировка административно-бытовых и производственных помещений, усиление конструкций чаши бассейна, а также замена всех систем: водоподготовки, отопления, водопровода, водоотведения, вентиляции, — рассказывал ранее мэр Ярославля.

Финансирование на реконструкцию выделяет Министерство спорта. Реализация проекта обойдется в 1,1 миллиарда рублей. Ремонтом занимается компания АО «ГК „ЕКС“».

Здание практически сохранит внешний изначальный вид

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Справа хотят возвести минималистичную пристройку

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Рабочие практически демонтировали наружную отделку

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Входная группа разобрана

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С другой стороны отделку почти убрали

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Отделку чаши большого бассейна демонтировали и сложили в мешки

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Покрышки сложили в кучу, чтобы не навредить корпусу чаши при сбросе мусора

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Потолок тоже обновят

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«Лазурный» — самый большой бассейн Ярославля

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Ремонт крайне масштабный

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Демонтаж вышки для прыжков в процессе

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Это лишь часть строительного мусора

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Вестибюль заставлен мешками со строительным мусором

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Одну из лестниц практически снесли

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В здании кругом пыль, шум и строительный мусор

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Все коридоры и комнаты очистили от мебели и частично разобрали

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Но остались места, к которым еще не притронулись

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Стеклянные элементы аккуратно складывают

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Блоки из стекла разобрали. Большинство остались целыми

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Грушу притащили из спортивного зала

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Из декора остались лишь шторы и батареи

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Потолки сняли, а лампы пока ждут своей очереди

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Ключи собрали в коробку

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Здесь раньше было кафе

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Всю мебель вынесли, а на стенах осталась только пара плакатов

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На цокольном этаже находится большинство технических систем

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Работа идет полным ходом

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Старое оборудование заменят новым

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По внешнему виду понятно, что реконструкция необходима

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Так выглядит большая чаша бассейна с другой стороны

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