Ротонду в центре Ярославля обтянули огромным бантом. Что там будет

Согласно архивным данным, изначально здание ротонды представляло восьмигранную беседку с «китайской крышей», огражденную галереей с колоннадой. Создал проект ярославский архитектор Петр Паньков. Губернатор Александр Безобразов в 1825 году, осмотрев Гостиный двор, высказал замечание о том, что кровля ротонды не соответствует стилю всего ансамбля. Возможно, тогда и заменили «китайскую крышу» на купольную.

Кроме того, ротонда стояла в центре полукруглой площади между двумя корпусами зданий Гостиного двора, один из которых был сильно разрушен во время восстания в июле 1918 года. Восстанавливать его не стали, а построили на этом месте здание регионального отделения Центрального банка.

С самого начала ротонда предназначалась для торговли, за ней закрепилось название «круглая лавка». В 1924 году здание передали в аренду заводу «Лакокраска», ротонда использовалась как керосиновая лавка. В 1929-м ее отремонтировали изнутри. В 1957–1959 годах здание отреставрировали силами ярославской специальной научной реставрационно-производственной мастерской. С 1960-х годов в помещениях располагался магазин «Охота и рыболовство».