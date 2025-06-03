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Город Подробности Ротонду в центре Ярославля обтянули огромным бантом. Что там будет

Ротонду в центре Ярославля обтянули огромным бантом. Что там будет

Памятник архитектуры реставрировали почти два года

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Что откроют в ротонде в центре Ярославля | Источник: читательница 76.RUЧто откроют в ротонде в центре Ярославля | Источник: читательница 76.RU

Что откроют в ротонде в центре Ярославля

Источник:

читательница 76.RU

Ротонду Гостиного двора в центре Ярославля обтянули огромным красным бантом. Объект культурного наследия на Первомайской улице был огорожен забором и информационными баннерами около года. Там проводили реставрацию.

Теперь ограждения нет, и перед взором ярославцев предстало обновленное здание. На нем располагается надпись Silvie. Внутри планируют открыть ресторан русско-французской кухни. Таким украшением представители заведения намекнули ярославцам, что планируется скорое открытие.

«Праздничное открытие состоится 5 июля, но технически мы откроемся, скорее всего, в середине июня. Это зависит от того, как мы подготовим весь персонал», — рассказывала ранее управляющая заведения Марина Филатова в беседе с 76.RU.

Стало известно, когда откроется ресторан в отреставрированной ротонде | Источник: администрация SilvieСтало известно, когда откроется ресторан в отреставрированной ротонде | Источник: администрация Silvie

Стало известно, когда откроется ресторан в отреставрированной ротонде

Источник:

администрация Silvie

Ранее мы показывали, как будет выглядеть заведение в историческом здании в центре Ярославля.

Ротонду начали реставрировать еще в июне 2023 года. Один из собственников здания — бизнесмен Виталий Пятковский рассказывал, что цель работ — вернуть памятнику первоначальный облик. Работы в объекте культурного наследия федерального значения согласовывал Минкульт РФ.

Что известно про ротонду

Согласно архивным данным, изначально здание ротонды представляло восьмигранную беседку с «китайской крышей», огражденную галереей с колоннадой. Создал проект ярославский архитектор Петр Паньков. Губернатор Александр Безобразов в 1825 году, осмотрев Гостиный двор, высказал замечание о том, что кровля ротонды не соответствует стилю всего ансамбля. Возможно, тогда и заменили «китайскую крышу» на купольную.

Кроме того, ротонда стояла в центре полукруглой площади между двумя корпусами зданий Гостиного двора, один из которых был сильно разрушен во время восстания в июле 1918 года. Восстанавливать его не стали, а построили на этом месте здание регионального отделения Центрального банка.

С самого начала ротонда предназначалась для торговли, за ней закрепилось название «круглая лавка». В 1924 году здание передали в аренду заводу «Лакокраска», ротонда использовалась как керосиновая лавка. В 1929-м ее отремонтировали изнутри. В 1957–1959 годах здание отреставрировали силами ярославской специальной научной реставрационно-производственной мастерской. С 1960-х годов в помещениях располагался магазин «Охота и рыболовство».

Ранее мы публиковали 10 интересных фактов про ярославскую ротонду.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Ротонда Историческое здание Реставрация Ресторан
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