«Ветки не убраны, в могилах вода»: ярославцы — о состоянии нового сектора Осташинского кладбища

Ярославцы сообщили о состоянии нового сектора Осташинского кладбища Источник: читатель 76.RU, Роман Логутов











Ярославцы пожаловались на условия, в которых приходится хоронить покойных на новом секторе Осташинского кладбища.

«Деревья здесь выкорчевали только частично, ветки и пни не убраны. В могилах вода. Работы еще продолжаются. Но уже начали хоронить людей. Это будет происходить под грохот техники? Это не кладбище, а стройплощадка какая-то получается», — возмутился обратившийся в редакцию 76.RU представитель Ярославского союза похоронных организаций и крематориев.

Сообщение поступило нам еще в середине мая. Мы запросили комментарий по ситуации в мэрии города и только на днях получили ответ.

Участок не приняли, но хоронить начали

По информации властей, хоронить в секторе № 16П начали еще в январе 2025 года. В других секторах новых мест просто не осталось, на их территориях сейчас возможны лишь семейные подзахоронения.

В апреле прошли торги на поиск подрядчика для расчистки от деревьев одного из участков сектора 16П, где должны были продолжиться захоронения. Победителем аукциона стал предприниматель Роман Логутов. Он вызвался выполнить работы за 1 миллион 7 тысяч рублей (при этом максимальная цена, которую мог заплатить город, составляла 1,5 миллиона рублей).

Участок, на котором должен был провести работы подрядчик по итогам апрельских торгов, отмечен штрихом Источник: Госзакупки











По словам самого предпринимателя, все работы на настоящее время он выполнил. Однако пока официальной приемки участка не было. При этом на нем начались захоронения.

«Сектор условно принят. Мы устраняем некоторые замечания. На участке, который мы расчищали, с 17 мая начались захоронения», — прокомментировал порталу 76.RU Роман Логутов.

Бизнесмен добавил, что у него с заказчиком, а именно с МКУ «Служба городских кладбищ», случилась спорная ситуация из-за объема выполненных работ. Якобы муниципальное предприятие требует увеличить площадь расчистки в рамках предусмотренной суммы. Предприниматель же считает, что не должен этого делать. Неразрешенный пока спор, по словам Романа Логутова, также стал причиной того, что официальная приемка работ откладывается.

Подрядчик сообщил, что практически завершил работы и на этом участке уже начали хоронить Источник: Роман Логутов











Между тем в мэрии нам сообщили, что окончательное завершение работ по подготовке всего сектора запланировано только на третий квартал 2025 года.

Сейчас, по нашим данным, беспорядок в новом секторе по большей части ликвидировали.

Кто ответит за воду в могилах

Что касается воды в могилах, то это, по словам чиновников, — ответственность ритуальных агентств, которые организуют похороны.

«Копка могил и при необходимости их осушение осуществляют ритуальные организации на коммерческой основе», — говорится в ответе, подписанном заместителем мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николаем Степановым.

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Напомним, ярославцам обещали открыть новое городское кладбище у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Подрядчиком по проектированию объекта стало ООО «Деталь». Стоимость работ составила 9 миллионов рублей. По контракту проект должны были сделать еще в июле 2024 года, но он до сих пор не готов. В апреле власти Ярославля потребовали с подрядчика неустойку за срыв сроков.