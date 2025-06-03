НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

4 м/c,

зап.

 748мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,13
EUR 90,38
Благоустройство Стрелки
Гид по отдыху в России
Меры безопасности в ТЦ
Ограничение движения
Cтоимость квартир в новостройках
Состояние кладбища
Отменили штрафы в автобусах
Школьника удалили с ЕГЭ
Почему не работает интернет
Переговоры России и Украины
Город «Ветки не убраны, в могилах вода»: ярославцы — о состоянии нового сектора Осташинского кладбища

«Ветки не убраны, в могилах вода»: ярославцы — о состоянии нового сектора Осташинского кладбища

Что сейчас с участком, который обустраивают за миллион рублей

1 915
15 комментариев
Ярославцы сообщили о состоянии нового сектора Осташинского кладбища | Источник: читатель 76.RU, Роман ЛогутовЯрославцы сообщили о состоянии нового сектора Осташинского кладбища | Источник: читатель 76.RU, Роман Логутов

Ярославцы сообщили о состоянии нового сектора Осташинского кладбища

Источник:

читатель 76.RU, Роман Логутов

Ярославцы пожаловались на условия, в которых приходится хоронить покойных на новом секторе Осташинского кладбища.

«Деревья здесь выкорчевали только частично, ветки и пни не убраны. В могилах вода. Работы еще продолжаются. Но уже начали хоронить людей. Это будет происходить под грохот техники? Это не кладбище, а стройплощадка какая-то получается», — возмутился обратившийся в редакцию 76.RU представитель Ярославского союза похоронных организаций и крематориев.

Сообщение поступило нам еще в середине мая. Мы запросили комментарий по ситуации в мэрии города и только на днях получили ответ.

Так, по словам читателя, выглядел новый сектор Осташинского кладбища | Источник: читатель 76.RUТак, по словам читателя, выглядел новый сектор Осташинского кладбища | Источник: читатель 76.RU
Рядом со свежими могилами кучи земли и веток | Источник: читатель 76.RUРядом со свежими могилами кучи земли и веток | Источник: читатель 76.RU
На дне могилы вода | Источник: читатель 76.RUНа дне могилы вода | Источник: читатель 76.RU

Участок не приняли, но хоронить начали

По информации властей, хоронить в секторе № 16П начали еще в январе 2025 года. В других секторах новых мест просто не осталось, на их территориях сейчас возможны лишь семейные подзахоронения.

В апреле прошли торги на поиск подрядчика для расчистки от деревьев одного из участков сектора 16П, где должны были продолжиться захоронения. Победителем аукциона стал предприниматель Роман Логутов. Он вызвался выполнить работы за 1 миллион 7 тысяч рублей (при этом максимальная цена, которую мог заплатить город, составляла 1,5 миллиона рублей).

Участок, на котором должен был провести работы подрядчик по итогам апрельских торгов, отмечен штрихом | Источник: ГосзакупкиУчасток, на котором должен был провести работы подрядчик по итогам апрельских торгов, отмечен штрихом | Источник: Госзакупки

Участок, на котором должен был провести работы подрядчик по итогам апрельских торгов, отмечен штрихом

Источник:

Госзакупки

По словам самого предпринимателя, все работы на настоящее время он выполнил. Однако пока официальной приемки участка не было. При этом на нем начались захоронения.

«Сектор условно принят. Мы устраняем некоторые замечания. На участке, который мы расчищали, с 17 мая начались захоронения», — прокомментировал порталу 76.RU Роман Логутов.

Бизнесмен добавил, что у него с заказчиком, а именно с МКУ «Служба городских кладбищ», случилась спорная ситуация из-за объема выполненных работ. Якобы муниципальное предприятие требует увеличить площадь расчистки в рамках предусмотренной суммы. Предприниматель же считает, что не должен этого делать. Неразрешенный пока спор, по словам Романа Логутова, также стал причиной того, что официальная приемка работ откладывается.

Подрядчик сообщил, что практически завершил работы и на этом участке уже начали хоронить | Источник: Роман ЛогутовПодрядчик сообщил, что практически завершил работы и на этом участке уже начали хоронить | Источник: Роман Логутов

Подрядчик сообщил, что практически завершил работы и на этом участке уже начали хоронить

Источник:

Роман Логутов

Между тем в мэрии нам сообщили, что окончательное завершение работ по подготовке всего сектора запланировано только на третий квартал 2025 года.

Сейчас, по нашим данным, беспорядок в новом секторе по большей части ликвидировали.

Кто ответит за воду в могилах

Что касается воды в могилах, то это, по словам чиновников, — ответственность ритуальных агентств, которые организуют похороны.

«Копка могил и при необходимости их осушение осуществляют ритуальные организации на коммерческой основе», — говорится в ответе, подписанном заместителем мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николаем Степановым.

Как вы оцениваете состояние ярославских кладбищ? Поставьте оценку

1
2
3
4
5

Напомним, ярославцам обещали открыть новое городское кладбище у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Подрядчиком по проектированию объекта стало ООО «Деталь». Стоимость работ составила 9 миллионов рублей. По контракту проект должны были сделать еще в июле 2024 года, но он до сих пор не готов. В апреле власти Ярославля потребовали с подрядчика неустойку за срыв сроков.

В конце 2024 года власти высказывали надежду, что строительство кладбища в Прохоровском начнется в 2025 году. На эти цели в бюджете предусмотрели 22 миллиона рублей. Но конкретных сроков никто пока не называет.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Кладбище
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
6 часов
ужас
Гость
6 часов
Типичная стабильная россия
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление