Планировали закончить еще в июле: что с проектом нового кладбища под Ярославлем

Власти объяснили, почему новое кладбище еще не готово Источник: Кирилл Поверинов











В мэрии Ярославля рассказали, в каком состоянии проект нового кладбища у деревни Прохоровское, которое обещали открыть еще к сентябрю прошлого года.

— По состоянию на текущий период выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, подготовлен проект санитарно-защитной зоны, разрабатывается проектная документация, — рассказали 76.RU в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Также сейчас решается вопрос с разделом земельного участка, на котором будет расположено новое кладбище. Необходимо отделить погост от ближайшего населенного пункта.

— В отношении земельного участка проводятся кадастровые работы по его разделу с учетом формирования новых границ земельного участка, площадью до 20 га, в том числе в целях соблюдения санитарных правил, регламентирующих расстояние от кладбища до деревни Прохоровское трехсотметровой санитарно-защитной зоной, — пояснили в городском департаменте градостроительства.

Проектирование кладбища планируют завершить до конца сентября. Затем документы отправят на государственную экспертизу.

— Проектом предусматривается устройство мест для захоронения и подъездов к ним путем разделения территории на сектора с учетом строительства по этапам, — рассказали в мэрии Ярославля.

Строительство нового погоста начнут, когда будут окончены проектные работы.

Напомним, проектированием занимается ООО «Деталь». Стоимость работ составила 9 миллионов рублей. Примечательно, что по контракту проект должны были представить еще в июле 2024 года, однако работы затянулись.

В департаменте градостроительства порталу 76.RU объяснили, почему так получилось:

— Когда мы разместили извещение о закупке (выборе подрядной организации), никто не вышел на аукцион. Стали заключать с единственным поставщиком, это потребовало некоторого времени. А срок в проекте договора при этом не менялся, потому что это существенное условие контракте. Таким образом, подрядчик приступил позже к выполнению работ по проектированию, чем это было предусмотрено контрактом.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Деталь» работает с 2013 года. Компания имеет разрешение на деятельность в области архитектуры: создание объектов, снос и строительство зданий, дорог, производство земляных работ и другие. По итогам 2023 года организация сработала в убыток на 3,9 миллиона рублей. Владельцы компании — Сергей Лапкин (также он учредитель строительной компании «Стройгрупп») и Анатолий Решитов (в прошлом — совладелец фирмы «Арт», которая занималась ремонтом электрооборудования). Компания периодически участвует в госзакупках. Например, в 2023 году она выиграла аукцион на право осуществлять авторский надзор за выполнением работ по строительству школы на Большой Федоровской в Ярославле (цена контракта — 1,3 миллиона рублей).

В Ярославле уже несколько лет остро стоит похоронный вопрос. На территории города и Ярославского района находится 11 муниципальных кладбищ, куда разрешено хоронить горожан. Однако два из них, Донское и Тверицкое, полностью закрыты.

Новые могилы разрешают копать лишь на Осташинском (еще на Воинском, но там хоронят лишь определенные категории граждан. Например, погибших участников СВО. — Прим. ред.). На остальных городских погостах разрешено подхоронить умерших в могилу к родственникам.

Власти долго искали место под новый погост. В 2022 году, несмотря на протесты местных, было решено, что новое кладбище расположат у деревни Прохоровское.