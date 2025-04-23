Похоронили сроки: в Ярославле власти потребовали неустойку за проектирование нового кладбища

Власти Ярославля потребовали неустойку от подрядчика за проектирование нового кладбища в районе деревни Прохоровское. Работы выполняет ООО «Деталь», за них из городского бюджета обещали выплатить 9 миллионов рублей.
На сайте Госзакупок появились документы о требовании неустойки. Их опубликовали 22 апреля.
В документации сказано, что по контракту подрядчик обязался выполнить работы до 28 июня 2024 года. Но 15 июля 2024 года компания направила письмо о приостановке работ. 26 ноября власти направили документы для возобновления работ. Но в тот же день подрядчик прислал ответное письмо о приостановке. Затем власти направили запрос в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
«Письмом от 27 декабря 2024 заказчик сообщает подрядчику об отсутствии ответа от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и направлении аналогичного обращения в адрес управления Роспотребнадзора по Ярославской области. Письмом от 22 января 2025 заказчик направил документы для возобновления работ по проектированию объекта», — говорится в документах.
Что за компания проектирует кладбище
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Деталь» работает с 2013 года. Компания имеет разрешение на деятельность в области архитектуры: создание объектов, снос и строительство зданий, дорог, производство земляных работ и другие.
По итогам 2024 года компания сработала с чистой прибылью в 1,3 млн рублей. Владельцы компании — Сергей Лапкин (также он учредитель строительной компании «Стройгрупп») и Анатолий Решитов (в прошлом — совладелец фирмы «Арт», которая занималась ремонтом электрооборудования).
Компания периодически участвует в госзакупках. Например, в 2023 году она выиграла аукцион на право осуществлять авторский надзор за выполнением работ по строительству школы на Большой Федоровской в Ярославле (цена контракта — 1,3 миллиона рублей).
Затем, 22 января 2025 года власти снова направили документы для возобновления работ. Но приостановка работ на тот момент уже составила 192 дня — с 15 июля 2024 по 22 января 2025.
На этом история не закончилась. В конце января подрядчик снова приостановил работы. В середине февраля власти попросили возобновить проектирование и проработать вариант устройства кладбища, приняв к рассмотрению ориентировочно одну треть от всего участка и разместить кладбище в северо-восточной части. Приостановка работ затянулась на 15 дней, до 27 февраля.
28 февраля ООО «Деталь» снова сообщило о приостановке работ. Тогда власти предложили расторгнуть контракт. Работы снова приостановили. В этот раз на 21 день.
После подрядчик направил властям акт о приемке выполненных работ от 3 апреля 2025 года. При проверке документа установили, что были нарушены сроки проектирования кладбища.
«На основании вышеизложенного сообщаю, что из суммы подлежащей оплате подрядчику, заказчиком будет удержана сумма неустойки в размере 167 тысяч 853 рубля 48 копеек», — говорится в документе.
После вычета неустойки компании насчитали выплату в 4 миллиона 795 тысяч 813 рублей и 70 копеек.
Зачем нужно новое кладбище?
В Ярославле не первый год остро стоит вопрос нехватки мест на кладбищах. В городской черте подходящего участка для нового погоста просто нет. Поэтому землю нашли в Ярославском районе у деревни Прохоровское.
Правда, местные остались не в восторге. Мы съездили в Прохоровское. Местные объяснили, что им не хочется быть свидетелями постоянных похорон. Люди боятся, что сточные воды с кладбища могут попасть в реку Талицу. Да и автобусы, по их словам, сюда ходят редко.
В декабре 2024 года власти сообщили, что строительство объекта запланировано на 2025 год. На эти цели в бюджете города предусмотрели 22 миллиона рублей. Однако проектирование затянулось.
Тем временем власти потратят больше миллиона рублей, чтобы расширить Осташинское кладбище и подготовить новые места под захоронения.