Похоронили сроки: в Ярославле власти потребовали неустойку за проектирование нового кладбища

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Деталь» работает с 2013 года. Компания имеет разрешение на деятельность в области архитектуры: создание объектов, снос и строительство зданий, дорог, производство земляных работ и другие.

По итогам 2024 года компания сработала с чистой прибылью в 1,3 млн рублей. Владельцы компании — Сергей Лапкин (также он учредитель строительной компании «Стройгрупп») и Анатолий Решитов (в прошлом — совладелец фирмы «Арт», которая занималась ремонтом электрооборудования).

Компания периодически участвует в госзакупках. Например, в 2023 году она выиграла аукцион на право осуществлять авторский надзор за выполнением работ по строительству школы на Большой Федоровской в Ярославле (цена контракта — 1,3 миллиона рублей).