Почему в Ярославле не работает спортплощадка «Суперниндзя»? Ответ властей

Площадка открылась в 2024 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











28 мая в мэрии Ярославля рассказали, почему не работает спортплощадка «Суперниндзя» в Юбилейном парке. Оказалось, что причина — в состоянии трассы.

Спортплощадка открылась 8 сентября 2024 года. Ее выиграл для города школьник Валерий Шубин, который победил в шоу (12+) «Суперниндзя».

«Спортивный инвентарь на площадку СТС „Суперниндзя“ повесят?» — поинтересовалась Мария в комментариях телеграм-канала губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

В мэрии Ярославля ответили, что содержанием и обслуживанием трассы в парке «Юбилейный» занимается телекомпания СТС: «В настоящее время в парке идут масштабные работы по благоустройству парковых территорий. Поэтому, оценив состояние трассы после зимы и поняв, когда будет возможен безопасный доступ к площадке, представители телеканала примут решение о ее запуске, установив все необходимые элементы трассы».

Мы запросили информацию у СТС по дате запуска спортплощадки «Суперниндзя». Там уточнили, что открытие переносится по техническим причинам.