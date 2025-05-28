Почему в Ярославле не работает спортплощадка «Суперниндзя»? Ответ властей

28 мая в мэрии Ярославля рассказали, почему не работает спортплощадка «Суперниндзя» в Юбилейном парке. Оказалось, что причина — в состоянии трассы.
Спортплощадка открылась 8 сентября 2024 года. Ее выиграл для города школьник Валерий Шубин, который победил в шоу (12+) «Суперниндзя».
«Спортивный инвентарь на площадку СТС „Суперниндзя“ повесят?» — поинтересовалась Мария в комментариях телеграм-канала губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
В мэрии Ярославля ответили, что содержанием и обслуживанием трассы в парке «Юбилейный» занимается телекомпания СТС: «В настоящее время в парке идут масштабные работы по благоустройству парковых территорий. Поэтому, оценив состояние трассы после зимы и поняв, когда будет возможен безопасный доступ к площадке, представители телеканала примут решение о ее запуске, установив все необходимые элементы трассы».
Мы запросили информацию у СТС по дате запуска спортплощадки «Суперниндзя». Там уточнили, что открытие переносится по техническим причинам.
Ранее стало известно, какие аттракционы появятся в парках города. Так, в Юбилейном парке уже запустили прокат веломобилей, скоро откроют новый батут и лазерный тир.