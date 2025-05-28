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Город Почему в Ярославле не работает спортплощадка «Суперниндзя»? Ответ властей

Почему в Ярославле не работает спортплощадка «Суперниндзя»? Ответ властей

Трасса всё еще не запущена

1 828
16 комментариев
Площадка открылась в 2024 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлощадка открылась в 2024 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Площадка открылась в 2024 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

28 мая в мэрии Ярославля рассказали, почему не работает спортплощадка «Суперниндзя» в Юбилейном парке. Оказалось, что причина — в состоянии трассы.

Спортплощадка открылась 8 сентября 2024 года. Ее выиграл для города школьник Валерий Шубин, который победил в шоу (12+) «Суперниндзя».

«Спортивный инвентарь на площадку СТС „Суперниндзя“ повесят?» — поинтересовалась Мария в комментариях телеграм-канала губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

В мэрии Ярославля ответили, что содержанием и обслуживанием трассы в парке «Юбилейный» занимается телекомпания СТС: «В настоящее время в парке идут масштабные работы по благоустройству парковых территорий. Поэтому, оценив состояние трассы после зимы и поняв, когда будет возможен безопасный доступ к площадке, представители телеканала примут решение о ее запуске, установив все необходимые элементы трассы».

Мы запросили информацию у СТС по дате запуска спортплощадки «Суперниндзя». Там уточнили, что открытие переносится по техническим причинам.

Ранее стало известно, какие аттракционы появятся в парках города. Так, в Юбилейном парке уже запустили прокат веломобилей, скоро откроют новый батут и лазерный тир.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Спортплощадка Суперниндзя
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Комментарии
16
VKuser146012959
12 часов
нехорошие люди демонтировали и все спортуголки в парке ,зато вовсю идёт "освоение " бюджета ,раскурочили всё!!! для чего подобное показушное "благоустройство" в России знают многие....
Hail
1 час
Очень интересно. Освоили огромную сумму денег. Ремонт в Юбилейном парке, длился 2 года, но после "шумихи", вроде доделали поставив тренажёры и горки но при этом уничтожив большинство деревьев. А сейчас после того, дорогущего "благоустройства" - новый проект, ещё круче, перекопали везде, где только можно. Что мешало это сделать в предыдущее деление, бюджетных денег !? Что мешало после разматывания, стоящих всю зиму "снеговиков" из мешковины, поставить на место тренажёры, которые хоть как-то но пользуются популярностью у отдыхающих в парке. Может стоит переименовать "Юбилейный парк", в место "Зона экспериментов" или "Поле чудес", где постоянно, что-то переделывают и закапывают в землю городской бюджет.
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