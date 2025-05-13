Лодки с прозрачным дном, лазерный тир: в ярославских парках появятся новые аттракционы

На Даманском острове обновили аттракцион «Марс» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











13 мая в мэрии Ярославля сообщили об открытии новых аттракционов в парках города, а также об установке дополнительных точкек питания.

«В парке на острове (на Даманском острове. — Прим. Ред.) гостей встречает покрашенный обновленный аттракцион „Марс“, веревочная траса. В мае будет открыт после реконструкции „Автодром“ с новой подсветкой. Также будет открытие большого пункта проката катамаранов, обычных весельных лодок, лодок с прозрачным дном и водных велосипедов», — рассказала на совещании директор «Дирекции парков» Вера Виноградова.

«Дирекция парков» образована 22 марта 2024 года. Учредителем является мэрия Ярославля. С 23 марта 2024 года директором является Виноградова Вера Валентиновна.

Что нового появится в других парках Ярославля:

в Юбилейном парке, расположенном в Ленинском районе, уже запустили прокат веломобилей, появился новый батут и лазерный тир;

в парке Победы на Ленинградском проспекте детей ждут тир, аттракцион силомер, а также обновленная трасса в веревочном парке «Лапки»;

в парке «Нефтяник» у Московского проспекта обновлена веревочная трасса и установлен силомер.

В 2025 году в парках появятся точки мороженого «Айсбери», в Юбилейном открылся павильон со стритфудом «Космические бургеры», на Даманском острове новое летнее кафе.