Ряды антиквариата и одежды: фоторепортаж с места в Ярославле, где можно купить что угодно

Фоторепортаж с барахолки в Брагине Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Дзержинском районе Ярославля можно попасть на единственную барахолку в городе. В будни дни это место выглядит как вытоптанный кусок земли, а в выходные сюда съезжаются люди с антиквариатом, игрушками, сумками и всякой всячины, чтобы все это продать.

Продавцы приходят сюда с разными целями. Одним не хватает денег с пенсии, другие не умеют продавать через интернет или хотят живого общения, как это было много лет назад. Внешне выглядит, как рынок, но большинство торговых точек это простыни с товарами на земле, а рядом на складном стуле сидит продавец.

Барахолка — культовое место. Так считает одна из продавцов стихийного рынка. По ее словам, барахолку можно сделать музеем под открытым небом, куда бы приходили дети и изучали старинные вещи.

В этом материале фотограф 76.RU Кирилл Поверинов передал атмосферу блошиного рынка и показал, как выглядит легендарная барахолка и что здесь можно купить.

Локация очень колоритная Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Продавцам комфортнее продавать вживую Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые используют багажники, как стеллаж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Людей приходит много Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Старинные тазы продаются вместе с разбитыми смартфонами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие продавцы приезжают рано утром, чтобы занять удачное место Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Иконы, медали, ножи, значки, колокола — и это разнообразие товаров только на одном капоте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За посудой сюда приходят охотнее всего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Старинный крест окружен огромным количеством значков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Помимо торговли, сюда приходят поболтать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Подготовка к новому «столу» для товаров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Советские деньги продаются целыми пачками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На одном покрывале может находиться голова оленя и красивый фарфоровый набор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Касс тут нет, только наличка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сейчас это единственная уцелевшая барахолка в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но у продавцов есть желание переехать в центр города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Работает рынок до обеда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фарфоровые статуэтки — популярный товар Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Самовары и куклы на любой вкус Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









