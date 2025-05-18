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Город Фоторепортаж Ряды антиквариата и одежды: фоторепортаж с места в Ярославле, где можно купить что угодно

Ряды антиквариата и одежды: фоторепортаж с места в Ярославле, где можно купить что угодно

Культовое место находится напротив Дзержинского рынка

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1 комментарий
Фоторепортаж с барахолки в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФоторепортаж с барахолки в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фоторепортаж с барахолки в Брагине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля можно попасть на единственную барахолку в городе. В будни дни это место выглядит как вытоптанный кусок земли, а в выходные сюда съезжаются люди с антиквариатом, игрушками, сумками и всякой всячины, чтобы все это продать.

Продавцы приходят сюда с разными целями. Одним не хватает денег с пенсии, другие не умеют продавать через интернет или хотят живого общения, как это было много лет назад. Внешне выглядит, как рынок, но большинство торговых точек это простыни с товарами на земле, а рядом на складном стуле сидит продавец.

Барахолка — культовое место. Так считает одна из продавцов стихийного рынка. По ее словам, барахолку можно сделать музеем под открытым небом, куда бы приходили дети и изучали старинные вещи.

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В этом материале фотограф 76.RU Кирилл Поверинов передал атмосферу блошиного рынка и показал, как выглядит легендарная барахолка и что здесь можно купить.

Локация очень колоритная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛокация очень колоритная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Локация очень колоритная

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Продавцам комфортнее продавать вживую | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродавцам комфортнее продавать вживую | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продавцам комфортнее продавать вживую

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые используют багажники, как стеллаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые используют багажники, как стеллаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые используют багажники, как стеллаж

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Людей приходит много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюдей приходит много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Людей приходит много

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Старинные тазы продаются вместе с разбитыми смартфонами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтаринные тазы продаются вместе с разбитыми смартфонами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Старинные тазы продаются вместе с разбитыми смартфонами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие продавцы приезжают рано утром, чтобы занять удачное место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие продавцы приезжают рано утром, чтобы занять удачное место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие продавцы приезжают рано утром, чтобы занять удачное место

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Иконы, медали, ножи, значки, колокола&nbsp;— и это разнообразие товаров только на одном капоте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИконы, медали, ножи, значки, колокола&nbsp;— и это разнообразие товаров только на одном капоте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Иконы, медали, ножи, значки, колокола — и это разнообразие товаров только на одном капоте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За посудой сюда приходят охотнее всего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа посудой сюда приходят охотнее всего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За посудой сюда приходят охотнее всего

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Старинный крест окружен огромным количеством значков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтаринный крест окружен огромным количеством значков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Старинный крест окружен огромным количеством значков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо торговли, сюда приходят поболтать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо торговли, сюда приходят поболтать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо торговли, сюда приходят поболтать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Подготовка к новому «столу» для товаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПодготовка к новому «столу» для товаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подготовка к новому «столу» для товаров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Советские деньги продаются целыми пачками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСоветские деньги продаются целыми пачками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Советские деньги продаются целыми пачками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На одном покрывале может находиться голова оленя и красивый фарфоровый набор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа одном покрывале может находиться голова оленя и красивый фарфоровый набор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На одном покрывале может находиться голова оленя и красивый фарфоровый набор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Касс тут нет, только наличка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКасс тут нет, только наличка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Касс тут нет, только наличка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас это единственная уцелевшая барахолка в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас это единственная уцелевшая барахолка в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас это единственная уцелевшая барахолка в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но у продавцов есть желание переехать в центр города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо у продавцов есть желание переехать в центр города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но у продавцов есть желание переехать в центр города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Работает рынок до обеда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботает рынок до обеда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работает рынок до обеда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фарфоровые статуэтки&nbsp;— популярный товар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФарфоровые статуэтки&nbsp;— популярный товар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фарфоровые статуэтки — популярный товар

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Самовары и куклы на любой вкус | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамовары и куклы на любой вкус | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самовары и куклы на любой вкус

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Барахолка находится возле Дзержинского рынка в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБарахолка находится возле Дзержинского рынка в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Барахолка находится возле Дзержинского рынка в Брагине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Блошиный рынок Барахолка Рынок
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Комментарии
1
Гость
9 минут
Открывайте больше комиссионок! Сейчас как раз то время, когда это выгодно. У людей остались брендовые вещи с лучших времен, которые качественнее в разы того ширпотреба, что сейчас.
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