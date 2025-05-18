Город Фоторепортаж Ряды антиквариата и одежды: фоторепортаж с места в Ярославле, где можно купить что угодно
Ряды антиквариата и одежды: фоторепортаж с места в Ярославле, где можно купить что угодно
Культовое место находится напротив Дзержинского рынка
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В Дзержинском районе Ярославля можно попасть на единственную барахолку в городе. В будни дни это место выглядит как вытоптанный кусок земли, а в выходные сюда съезжаются люди с антиквариатом, игрушками, сумками и всякой всячины, чтобы все это продать.
Продавцы приходят сюда с разными целями. Одним не хватает денег с пенсии, другие не умеют продавать через интернет или хотят живого общения, как это было много лет назад. Внешне выглядит, как рынок, но большинство торговых точек это простыни с товарами на земле, а рядом на складном стуле сидит продавец.
Барахолка — культовое место. Так считает одна из продавцов стихийного рынка. По ее словам, барахолку можно сделать музеем под открытым небом, куда бы приходили дети и изучали старинные вещи.
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