«Хотим торговать у Волковского театра»: репортаж с единственной уцелевшей барахолки в Ярославле

Барахолка находится у Дзержинского рынка в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Единственная в Ярославле барахолка находится в Брагине, через дорогу от Дзержинского рынка. Пустующий до сих пор по непонятным причинам пятачок земли на бойком месте стихийные торговцы облюбовали много лет назад. Когда именно это произошло, уже точно никто не помнит. Завсегдатаи «блошки» говорят, что раньше барахолка располагалась ближе к рынку, потом перекочевала сюда. Некоторое время назад ее пополнили торговцы с улицы Мельничной, где раньше также шла стихийна торговля, но потом участок отдали под застройку.

Одна из продавцов доверительно шепнула нам, что земля, на которой расположилась барахолка, на самом деле принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину. Откуда у торговцев такие сведения, непонятно. Выписка из Росреестра показала гораздо более прозаичную правду — участок находится в муниципальной собственности Ярославля.

Каждые выходные здесь кучкуются стихийные торговцы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Продавцы говорят, что раньше случались облавы, их гоняли с насиженных мест. Но сейчас оставили в покое.

Чем живет единственная выжившая в городе барахолка, кто и почему здесь продает и покупает — в нашем репортаже.

Блошиный рынок существует уже много лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Встаем, где придется»

Барахолка самоорганизовалась вдоль проспекта Дзержинского. Здесь примерно метров на 70 тянется несколько параллельных стихийных рядов с вещами. Кто-то торгует на столиках, другие расстилают пленки и покрывала прямо на земле и на них выставляют свой товар. Ассортимент — от посуды и старой одежды до хозяйственных инструментов и антиквариата.

Многие раскладывают свой товар прямо на земле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Торговля идет только на выходных. Продавцы рассказали, что начинают приходить сюда с четырех часов утра, чтобы занять место получше и успеть расставить товар.

— Здесь нет закрепленных за продавцами мест. Встаем там, где придется, — рассказали торговцы.

За места никто никому не платит.

Часов с шести-семи по барахолке начинают гулять первые покупатели.

На барахолке много советских вещей. За работающую радиолу «Урал» просят 3000 рублей, за радиоприемник — 500 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Торгуют деньгами и антиквариатом

Почти у самого входа на импровизированный рынок расположился Сергей в яркой красной футболке, дерзкой небритостью и хитрым прищуром. Он продает деньги. Раскладной столик перед Сергеем завален пачками, отдельными купюрами и монетами советского периода. За купюры небольшого номинала он берет по 10 рублей, за те, что покрупнее — 50 рублей. Пачка советских десяток общим номиналом в 1000 старых рублей стоит 300 нынешних.

— Вот деньги продаю. Все настоящие! — божится он.

Интересуемся, откуда столь экзотический товар да еще в таком количестве.

— Даже самый близкий мой друг этого не знает — тайна, — ответил Сергей.

Сергей торгует деньгами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Говорит, что сам он у покупателей тоже не спрашивает, кто и зачем берет банкноты. Знает, что кто-то для подарка друзьям, кто-то — чтобы на свадьбе раскидать. Один раз мужчина взял целый чемодан советских купюр.

— Оказалось, что у него свой бар. И он решил сделать такую инсталляцию внутри. Ностальгия какая-то у людей есть, — рассуждает Сергей.

Продавец говорит, что купюры настоящие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сам он всю жизнь прожил в Брагине. Торгует на барахолке уже больше десяти лет. Говорит, что начинал с жвачек и джинсов. А теперь вот сменил специализацию на деньги. Интернет-площадками в своем бизнесе не пользуется.

— Мне важно личное общение с людьми, — объясняет он.

По соседству с Сергеем торгует Андрей. Просит его не фотографировать. У него тоже товар советской и даже досоветской эпохи — деньги, значки, медали. Среди них лежит крест.

— Это 19 век, стоит 4000 рублей. Значки — от 50 рублей, — пояснил продавец.

На рынке много советского и досоветского антиквариата Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Про товар Андрей говорит, что это всё его, накопленное годами, а сам он — ветеран труда на пенсии.

— Жизнь довела до ручки, поэтому все мы здесь, — очень бодро, почти как лозунг, провозгласил Андрей.

Иногда прилавки напоминают витрины музеев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На сайтах бесплатных объявлений свой товар мужчина тоже не продает.

— Нам нужно общение с людьми! Сейчас каждый сам по себе. А люди должны быть вместе, — объяснил мужчина.

Для многих продавцов барахолка — возможность пообщаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Заработать денег до пенсии

По соседству с уникальными, почти музейными вещицами продают ношеную одежду — кофты, курки, джинсы, повидавшие виды игрушки, посуду. Продавцы всего этого товара по большей части пенсионерки. У них причины приходить сюда более прозаичные.

— Я иногда приношу сюда что-то продать, когда денег до пенсии не хватает, — рассказала одна из бабушек.

Кто-то продает старые игрушки, книги, одежду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— У меня два внука, две снохи, две правнучки. Все вещи с них. Выбросить жалко. А тут, может, кто-то возьмет и будет пользоваться, — объяснила вторая.

Женщины признались, что Интернетом пользоваться не умеют, поэтому барахолка — единственный удобный для них формат продажи вещей.

Многие из торгующих пенсионеры, пытаются подзаработать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Неподалеку Елена с мужем торгуют советской посудой. Их товар разложен на полотнищах ткани прямо на земле. За чашки и тарелки просят по 50-100 рублей. Елена призналась, что работает в школьной столовой. Торговля на барахолке — возможность дополнительного заработка.

— Мы раньше на Мельничной стояли, года два назад сюда перебрались. Часть посуды от родителей досталась, часть знакомые привезли, попросили продать. Что-то отдают те, кто переезжает из аварийных домов. Что-то находим в группах в соцсетях, где бесплатно или за символическую плату выставляют на продажу старые вещи. Людей интересует советский антиквариат. И мы им его предлагаем. Есть и более экзотические запросы. Например, у нас продавалась коробка старых кассет. Пришел мужчина и всю ее целиком купил. Есть любители грампластинок. Приходят только за ними, спрашивают, не появилось ли чего-то нового, — рассказала Елена.

Елена продает советскую посуду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Продавать на сайтах бесплатных объявлений, по словам женщины, ей не удобно. Не каждый день есть время списаться с покупателями, сходить отправить товар. На барахолке проще и быстрее.

Тарелок и чашек советского периода на барахолке много Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Больше гуляющих, чем покупателей

К слову, большая часть гуляющих по барахолке людей — просто любопытствующие. Заходят сюда по пути на Дзержинский рынок просто поглазеть. Кто-то заглядывает, чтобы найти какую-нибудь мелочь для хозяйства.

Многие приходят на блошиный рынок просто поглазеть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но есть и те, кто специально приходит за чем-нибудь эдаким.

— Здесь можно купить вещи, которые продавались в советские времена. А так как мы половину своих уже растеряли, можно докупить недостающие. Например, у нас осталось одна ложка. Здесь можно найти остальные пять. Мы здесь рядышком живем, удобно, — поделилась покупательница Елена.

Елена купила на рынке советские ложечки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мечтают торговать в центре

Завсегдатаи блошиного рынка признались, что мечтают сменить локацию — перебраться в центр города.

— Хотим переехать на аллею за Волковским театром. Туда удобно добираться из всех районов города. Я несколько раз обращалась по этому вопросу в мэрию еще при Слепцове, но мне отказали, — рассказала одна из продавцов Марина Титова.

Продавцы говорят, что на барахолке покупают меньше, чем раньше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Она убеждена, что барахолка — знаковое место. По ее словам, за покупками сюда приезжают даже из Иванова, Череповца, Ростова, Рыбинска. Раньше были и иностранные туристы. Сейчас, по мнению Марины Титовой, блошиный рынок может стать чем-то вроде интерактивного музея под открытым небом.

— Дети бы ходили и знакомились с нашей историей. Могли бы не только посмотреть, но и потрогать старинные вещи. Контакт прошлого с настоящим необходим, чтобы развиваться дальше, — уверена женщина.

Многие вещи можно приобрести дешевле, чем в магазинах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Правда, по словам Марины Титовой, покупают на барахолке все меньше. По ее мнению, люди просто не знают, что здесь вещи можно приобрести гораздо дешевле, чем в магазинах.

Нам попалась целая выставка будильников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Финал

Около часа дня большая часть продавцов как по команде начинают сворачивать товар. Объясняют, что после этого времени покупателей практически не бывает. И соответственно смысла оставаться дольше нет.

В обед торговля на барахолке заканчивается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напомним, мы вели репортаж с этой же барахолки несколько лет назад.