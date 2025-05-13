Стало известно, когда в Ярославле отключат отопление

В Ярославле скоро отключат отопление Источник: Илья Бархатов / 74.RU











13 мая в мэрии Ярославля затронули вопрос об отключении отопления. Подача в первый раз была прекращена 19 апреля, а восстановлена 26 из-за резкого похолодания.

«Температурный режимы меняется, сегодня необходимо провести консультации с ресурсоснабжающими организациями. В первую очередь с коллегами, которые занимаются прогнозами, чтобы нам дали четкое представление. Мы в течение дня определимся и будем принимать соответствующие решения», — сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Ранее заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов объяснил, что процесс отключения, а затем подключения отопления сложный.

Отключение отопления происходит после пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне не ниже 8 градусов.