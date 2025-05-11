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Город Изнанка культовых мест Что скрыто за дверями храма Ильи Пророка в Ярославле. Видеоэкскурсия

Что скрыто за дверями храма Ильи Пророка в Ярославле. Видеоэкскурсия

Рассказ о ярославской церкви, которую видели все, но внутри были немногие

7 461
8 комментариев

История церкви Ильи Пророка

Источник:

Елена Вахрушева, Полина Зайцева / Городские медиа

Есть в Ярославле места, которые хоть раз видел каждый горожанин, но никогда в них не был. Одно из них — церковь Ильи Пророка на Советской площади. Храм — визитная карточка города.

Его виды печатают на открытках и магнитах. Возле храма проходят крупнейшие городские торжества. Закрыв глаза, ярославцы легко могут представить, как выглядит церковь Ильи Пророка. Но знают ли они, какие тайны скрывают ее двери? Мы разузнали. Подробности — в нашем видеосюжете.

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Храм Ильи Пророка строился в 1647–1650 годы богатыми купцами братьями Вонифатием и Иоанникием Скрипиными. Исследователи называют постройку шедевром древнерусской архитектуры. Уникальность храма также состоит в том, что здесь полностью сохранилось художественное убранство.

Церковь Ильи Пророка является памятником архитектуры, находится в совместном использовании Ярославского музея-заповедника и Ярославской епархии.

Попасть в объект можно только с мая по октябрь.

Ранее мы рассказывали историю церкви Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры.

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Полина Зайцева
и.о. главного редактора
Храм Ильи Пророка Церковь Памятник архитектуры Экскурсия Достопримечательности
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Комментарии
8
Гость
36 минут
Храм давно передать людям, а не закрывать его как музей это ведь Храм божий в него должны приходить люди и молиться это не музейный экспонат, а храм где Каждый смог бы помолиться в этом храме
Гость
34 минуты
Отдайте храм людям для моления
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