Что скрыто за дверями храма Ильи Пророка в Ярославле. Видеоэкскурсия

История церкви Ильи Пророка Источник: Елена Вахрушева, Полина Зайцева / Городские медиа

Есть в Ярославле места, которые хоть раз видел каждый горожанин, но никогда в них не был. Одно из них — церковь Ильи Пророка на Советской площади. Храм — визитная карточка города.

Его виды печатают на открытках и магнитах. Возле храма проходят крупнейшие городские торжества. Закрыв глаза, ярославцы легко могут представить, как выглядит церковь Ильи Пророка. Но знают ли они, какие тайны скрывают ее двери? Мы разузнали. Подробности — в нашем видеосюжете .

Храм Ильи Пророка строился в 1647–1650 годы богатыми купцами братьями Вонифатием и Иоанникием Скрипиными. Исследователи называют постройку шедевром древнерусской архитектуры. Уникальность храма также состоит в том, что здесь полностью сохранилось художественное убранство.

Церковь Ильи Пророка является памятником архитектуры, находится в совместном использовании Ярославского музея-заповедника и Ярославской епархии.

Попасть в объект можно только с мая по октябрь.