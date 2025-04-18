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Город В мэрии рассказали, как планируют озеленить Ярославль

В мэрии рассказали, как планируют озеленить Ярославль

Публикуем планы по высадке деревьев

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46 комментариев
В Ярославле высадят более 600 деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле высадят более 600 деревьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле высадят более 600 деревьев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 апреля на открытом совещании в мэрии Ярославля рассказали о планах по озеленению районов города.

«В рамках муниципального задания запланирована высадка 630 деревьев и около 1200 кустарников», — сообщил директор «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов.

Где в Ярославле высадят деревья:

  • во Фрунзенском районе запланирована компенсационная высадка 150 берез на разделительной полосе Московского проспекта и проспекта Фрунзе;

  • в Красноперекопском запланирована высадка 140 саженцев и еще 30 — по заявкам жителей. Также высадят 400 кустов;

  • в Дзержинском районе 150 саженцев появятся на Тутаевском шоссе и еще 30 растений — по заявкам жителей;

  • в Ленинском районе в сквере на улице Жукова посадят 50 саженцев и 190 кустов. В сквере 950-летия высадят около 50 саженцев;

  • в Кировском районе на площади Труда посадят 200 кустов и 10 деревьев;

  • в Заволжском районе высадят 20 берез по заявкам жителей.

Кроме того, Андрей Степанов сообщил о планах высадки 400 кустов в Парке Победы после окончания ремонтных работ. А ко Дню города на улице Свободы могут появится 200 лип.

Также на открытом совещании рассказали о планах по ремонту плитки на Стрелке.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Озеленение Природа Высадка деревьев
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Комментарии
46
Гость
6 часов
Рассказы о планировании, и весёлые картинки самая интересная и волнующая часть деятельности.
Гость
6 часов
Скудненько однако.
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