В мэрии рассказали, как планируют озеленить Ярославль

15 апреля на открытом совещании в мэрии Ярославля рассказали о планах по озеленению районов города.
«В рамках муниципального задания запланирована высадка 630 деревьев и около 1200 кустарников», — сообщил директор «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов.
Где в Ярославле высадят деревья:
во Фрунзенском районе запланирована компенсационная высадка 150 берез на разделительной полосе Московского проспекта и проспекта Фрунзе;
в Красноперекопском запланирована высадка 140 саженцев и еще 30 — по заявкам жителей. Также высадят 400 кустов;
в Дзержинском районе 150 саженцев появятся на Тутаевском шоссе и еще 30 растений — по заявкам жителей;
в Ленинском районе в сквере на улице Жукова посадят 50 саженцев и 190 кустов. В сквере 950-летия высадят около 50 саженцев;
в Кировском районе на площади Труда посадят 200 кустов и 10 деревьев;
в Заволжском районе высадят 20 берез по заявкам жителей.
Кроме того, Андрей Степанов сообщил о планах высадки 400 кустов в Парке Победы после окончания ремонтных работ. А ко Дню города на улице Свободы могут появится 200 лип.
Также на открытом совещании рассказали о планах по ремонту плитки на Стрелке.