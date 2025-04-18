В мэрии рассказали, как планируют озеленить Ярославль

во Фрунзенском районе запланирована компенсационная высадка 150 берез на разделительной полосе Московского проспекта и проспекта Фрунзе;

в Красноперекопском запланирована высадка 140 саженцев и еще 30 — по заявкам жителей. Также высадят 400 кустов;

в Дзержинском районе 150 саженцев появятся на Тутаевском шоссе и еще 30 растений — по заявкам жителей;

в Ленинском районе в сквере на улице Жукова посадят 50 саженцев и 190 кустов. В сквере 950-летия высадят около 50 саженцев;

в Кировском районе на площади Труда посадят 200 кустов и 10 деревьев;