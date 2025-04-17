«На весь день»: в Ярославле сотни квартир остались без холодной воды. В чем причина

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В Водоканале назвали сроки отключения

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6 комментариев
Почему во Фрунзенском районе Ярославля отключили воду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПочему во Фрунзенском районе Ярославля отключили воду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Почему во Фрунзенском районе Ярославля отключили воду

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле днем 17 апреля часть домов во Фрунзенском районе осталась без воды. Об этом сообщила недовольная читательница 76.RU.

«На проездах Матросова, Ушакова и улице Калинина на весь день в части домов отключили холодную воду», — сообщила жительница из Фрунзенского района.

В «Ярославльводоканале» корреспонденту 76.RU рассказали, что отключение было запланированным.

«Идет выполнение плановых работ по ремонту сетей водопровода. Ориентировочный срок окончания работ — 22:00», — пояснили в компании.

В «Ярославльводоканале» также уточнили, что на время работ воду отключили в десяти жилых домах.

Ранее стало известно, что отопительный сезон в Ярославской области могут завершить 1 мая. По словам губернатора Михаила Евраева, отключение отопления будет проходить поэтапно. Сначала батареи остынут на предприятиях, затем в жилых домах и социальных учреждениях. Но если в регион придет похолодание, дата может быть скорректирована.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Водоканал Отключение воды Фрунзенский район
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Комментарии
6
Гость
2 часа
ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ ПО СТАБИЛЬНОМУ 😡
Гость
3 часа
У несистемных врагов России есть интересная особенность характера. Им абсолютно не стыдно, когда они умышленно лгут, когда их изобличают во лжи. Они исходят из простого правила. Если ложь поможет расшатыванию социальной обстановки, если ложь поможет свержению Путина, то надо лгать. Цель оправдывает ложь. Точно также действуют и американские бандиты. Помните пробирку с химическим оружием, которой трясли американцы.
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