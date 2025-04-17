«На весь день»: в Ярославле сотни квартир остались без холодной воды. В чем причина

Почему во Фрунзенском районе Ярославля отключили воду Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле днем 17 апреля часть домов во Фрунзенском районе осталась без воды. Об этом сообщила недовольная читательница 76.RU.

«На проездах Матросова, Ушакова и улице Калинина на весь день в части домов отключили холодную воду», — сообщила жительница из Фрунзенского района.

В «Ярославльводоканале» корреспонденту 76.RU рассказали, что отключение было запланированным.

«Идет выполнение плановых работ по ремонту сетей водопровода. Ориентировочный срок окончания работ — 22:00», — пояснили в компании.

В «Ярославльводоканале» также уточнили, что на время работ воду отключили в десяти жилых домах.