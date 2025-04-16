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Город Что с обработкой ярославских кладбищ от клещей: ответ мэрии

Что с обработкой ярославских кладбищ от клещей: ответ мэрии

Вопрос заинтересовал жителей города накануне Пасхи и Радоницы

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1 комментарий
В мэрии ответили про обработку кладбищ от клещей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUВ мэрии ответили про обработку кладбищ от клещей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии ответили про обработку кладбищ от клещей

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

На Пасху и Радоницу, которые в этом году приходятся на 20 и 29 апреля, многие ярославцы по традиции отправятся на кладбища. Многих интересует вопрос безопасности — обработаны ли городские погосты от клещей, которые уже активизировались и кусают жителей региона. По данным ярославского Роспотребнадзора, за первую неделю апреля уже выявлено 48 пострадавших.

На вопрос об обработке кладбищ от кровососов порталу 76.RU ответили в мэрии города.

«В настоящее время в городе проходит обработка от клещей, в том числе и на территориях ярославских городских кладбищ. К празднику Светлой Пасхи обработка территорий кладбищ будет полностью произведена», — заверили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее в мэрии Ярославля предупреждали, что в Пасху и Радоницу будет действовать ограничение движения у Осташинского кладбища с 6:00 до 16:00. При этом до кладбищ пустят дополнительные автобусы.

Между тем стало известно, что Осташинское кладбище в Ярославле будут расширять. Новый погост у деревни Прохоровское, который обещали открыть для горожан, пока не готов. Его проект должны были сделать в середине 2024 года, но работы затянулись.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Кладбища Обработка от клещей Клещи Пасха Радоница
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Комментарии
1
Гость
16 апреля, 13:36
покойничков клещи не покусают
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