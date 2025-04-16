Что с обработкой ярославских кладбищ от клещей: ответ мэрии

В мэрии ответили про обработку кладбищ от клещей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU











На Пасху и Радоницу, которые в этом году приходятся на 20 и 29 апреля, многие ярославцы по традиции отправятся на кладбища. Многих интересует вопрос безопасности — обработаны ли городские погосты от клещей, которые уже активизировались и кусают жителей региона. По данным ярославского Роспотребнадзора, за первую неделю апреля уже выявлено 48 пострадавших.

На вопрос об обработке кладбищ от кровососов порталу 76.RU ответили в мэрии города.

«В настоящее время в городе проходит обработка от клещей, в том числе и на территориях ярославских городских кладбищ. К празднику Светлой Пасхи обработка территорий кладбищ будет полностью произведена», — заверили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее в мэрии Ярославля предупреждали, что в Пасху и Радоницу будет действовать ограничение движения у Осташинского кладбища с 6:00 до 16:00. При этом до кладбищ пустят дополнительные автобусы.