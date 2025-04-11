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Дороги и транспорт В Ярославле перекроют центральные улицы и подъезд к кладбищу: где и когда

В Ярославле перекроют центральные улицы и подъезд к кладбищу: где и когда

Публикуем схемы ограничения движения

2 841
6 комментариев
В Ярославле введут ограничения движения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле введут ограничения движения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле введут ограничения движения

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле перекроют центральные улицы и подъезд к кладбищу. Об этом сообщили в мэрии города.

Проезд по центру Ярославля будет затруднен 12 апреля, так как здесь пройдет забег «Ярославль. Любовь. Апрель» (12+). В связи с этим событием с 6:00 до 14:00 вводится временное ограничение движения транспорта на участках улиц Советской, Кирова Нахимсона, Революционной, Почтовой, Волжской и Которосльной набережных, Народном и Советском переулках, Советской площади и площади Челюскинцев, Волжском спуске. Также на указанных улицах с 19:00 11 апреля до 14:00 12 апреля вводится временное ограничение остановки и стоянки.

Схема перекрытия улиц в центе Ярославля 12 апреля | Источник: мэрия ЯрославляСхема перекрытия улиц в центе Ярославля 12 апреля | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия улиц в центе Ярославля 12 апреля

Источник:

мэрия Ярославля

В Ярославле также ограничат движение в районе Осташинского кладбища в дни приближающихся религиозных праздников — 13 апреля (Вербное воскресенье), 20 апреля (Пасха), 29 апреля (Радоница). Ограничения будут действовать в указанные дни с 6:00 до 16:00.

Схема ограничения движения у Осташинского кладбища | Источник: мэрия ЯрославляСхема ограничения движения у Осташинского кладбища | Источник: мэрия Ярославля

Схема ограничения движения у Осташинского кладбища

Источник:

мэрия Ярославля

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ограничение движение транспорта Перекрытие улиц Пасха Радоница Вербное воскресенье
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Комментарии
6
Гость
11 апреля, 23:47
Бегать надо в Парках,..на Стадионах, на территориях загородных Спортбаз, а не по загруженным улицам города. Взяли моду откуда-то и не хотят понять, что это не оздоровительная физкультура и тем более не Спорт !
Гость
11 апреля, 18:12
ОМОН Казаков и Донов обязательно надо для усиления эффекта
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