В Ярославле перекроют центральные улицы и подъезд к кладбищу: где и когда

В Ярославле перекроют центральные улицы и подъезд к кладбищу. Об этом сообщили в мэрии города.

Проезд по центру Ярославля будет затруднен 12 апреля, так как здесь пройдет забег «Ярославль. Любовь. Апрель» (12+). В связи с этим событием с 6:00 до 14:00 вводится временное ограничение движения транспорта на участках улиц Советской, Кирова Нахимсона, Революционной, Почтовой, Волжской и Которосльной набережных, Народном и Советском переулках, Советской площади и площади Челюскинцев, Волжском спуске. Также на указанных улицах с 19:00 11 апреля до 14:00 12 апреля вводится временное ограничение остановки и стоянки.