В Ярославле планируют реконструкцию Центрального рынка. Что об этом известно

В Ярославле планируется реконструкция Центрального рынка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле планируется реконструкция Центрального рынка. Как сообщили в мэрии 24 марта, работы должны начать уже в начале апреля.

«В настоящее время осуществляются мероприятия по реализации реконструкции Центрального рынка Ярославля, предусматривающие демонтаж ветхих конструкций и частичное освобождение внутренней территории для ее последующего благоустройства. Демонтаж основных металлоконструкций, в силу невозможности применения на территории грузоподъемной спецтехники, будет осуществляться вручную и проходить в период с 1 по 30 апреля 2025 года», — уточнили в городской администрации.

После того как демонтируют старые конструкции, будут начаты работы по благоустройству рынка.

«На период 1 по 12 мая 2025 года запланированы работы базового благоустройства, в частности укладка тротуарной плитки», — добавили в мэрии.

Власти также уточнили, что предпринимателям, чьи павильоны будут задействованы в благоустройстве рынка, предоставят компенсационные места.