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Город В Ярославле планируют реконструкцию Центрального рынка. Что об этом известно

В Ярославле планируют реконструкцию Центрального рынка. Что об этом известно

Приступить обещают в начале апреля

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25 комментариев
В Ярославле планируется реконструкция Центрального рынка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле планируется реконструкция Центрального рынка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируется реконструкция Центрального рынка

Источник:

В Ярославле планируется реконструкция Центрального рынка. Как сообщили в мэрии 24 марта, работы должны начать уже в начале апреля.

«В настоящее время осуществляются мероприятия по реализации реконструкции Центрального рынка Ярославля, предусматривающие демонтаж ветхих конструкций и частичное освобождение внутренней территории для ее последующего благоустройства. Демонтаж основных металлоконструкций, в силу невозможности применения на территории грузоподъемной спецтехники, будет осуществляться вручную и проходить в период с 1 по 30 апреля 2025 года», — уточнили в городской администрации.

После того как демонтируют старые конструкции, будут начаты работы по благоустройству рынка.

«На период 1 по 12 мая 2025 года запланированы работы базового благоустройства, в частности укладка тротуарной плитки», — добавили в мэрии.

Власти также уточнили, что предпринимателям, чьи павильоны будут задействованы в благоустройстве рынка, предоставят компенсационные места.

Ранее у нас выходил материал об истории создания Центрального рынка в Ярославле и о том, что с ним сейчас.

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Рынок Центральный рынок Реконструкция Благоустройство
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Комментарии
25
280344857
25 марта, 14:29
А потому, что у нас губер и мэр временщики, им здесь не жить, поэтому и плевать им на нас , главное выслужиться и получить повышение, а нам выживать или помирать, это уж как у кого получится... Хуже, чем при губере Евраеве и мэре Молчанове ярославцы ещё не жили! А к врачу записаться на приём очень трудно - это пытка, геноцид какой-то! Зато чиновников развелось - плюнуть некуда! Ужас!
Гость
24 марта, 18:57
Мы работаем до 1сентебря дальше нам сказали убираться во свояси, и сисикуаться с вами не кто не будет мы для администрации рынка рабы которые должны на них работать и на город, но мы убыточный бизнес так нам ответили в администрации центрального рынка города
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