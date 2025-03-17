В Ярославле изменили список домов под изъятие для строительства третьего моста

Источник: ОАО «Институт Гипростроймост»











В Ярославле изменили список домов, которые собираются снести из-за строительства третьего моста через Волгу.

Новые данные приводятся в постановлении правительства Ярославской области, опубликованном 13 марта и подписанном губернатором Михаилом Евраевым «Об изъятии для государственных нужд земельных участков и иных объектов недвижимого имущества».

В частности, из списка объектов под снос убрали частные дома № 9, 10, 11, 12, 43 на улице 1-й Шоссейной, здание № 26а в поселке Сокол (в публичной кадастровой карте указано, что назначение участка — для нужд обороны и безопасности). Также отменили изъятие части земельного участка у жилого многоквартирного дома № 2а на улице Клубной.

При этом в список попал жилой дом № 19А на улице 1-й Шоссейной и производственное здание № 1ю на Тормозном шоссе. Вместо дома № 21Б в новом списке значатся здания № 21.

Постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

«В течение 10 календарных дней со дня принятия постановления направить его копию правообладателям изымаемых участков расположенных на них объектов недвижимого имущества», — указано в документе.

Указанные в списке объекты изымаются полностью или частично с земельными участками. Также в ряде случаев под изъятие подпадают хозяйственные постройки, бани и другие объекты около частных домов.

Публикуем новый список объектов для изъятия и сноса в Ярославле

Фрунзенский район:

Тормозное шоссе, дом 1 (здание склада, цех шкафных блоков, нежилое здание);

Тормозное шоссе, дом 1, строение 2 (производственное, административное здание);

Тормозное шоссе, 1ю (цех щитового паркета);

Тормозное шоссе, дом 1, строение 3 — только земельный участок, предназначенный под контору, склад сырья лесоцеха.

Заволжский район:

10 пустующих участков за Волгой, предназначенных для сельскохозяйственного использования, личного подсобного хозяйства, жилищного строительства в районе улицы 1-й Островной; между улицами 4-й Островной и 1-й Шоссейной;

улица 1-я Шоссейная, дома № 13, 14, 15 (с гаражом и сараем), 16, 17, 18, 19 (с баней), 19А, 21, 23 (с хозяйственной постройкой), 25 (с гаражом), 27.

Напомним, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле станет первым этапом реализации проекта Карабулинской развязки, которую ярославцам обещают уже 50 лет.

В настоящее время проект строительства моста уже готов, он прошел Главгосэкспертизу. Сейчас проводится оценка экономического воздействия. По предварительным данным, эта процедура займет два-три месяца.

По сметам, актуальным на первый квартал 2024 года, строительство моста и подъездов к нему оценено в 27 миллиардов рублей.