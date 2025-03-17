НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 748мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,85
EUR 90,83
Примета Кубка Континента
Собака напала на ребенка
Хоккеиста отстранили от игр
Пробки на двух проспектах
Рыбаков унесло на льдине
Массовая авария в Ярославле
На дне Волги показался корабль
Самые оплачиваемые вакансии
Миллиард за роды
Город Карабулинская развязка В Ярославле изменили список домов под изъятие для строительства третьего моста

В Ярославле изменили список домов под изъятие для строительства третьего моста

Публикуем актуальные данные

11 270
28 комментариев
В Ярославле изменили список домов под изъятие для строительства третьего моста | Источник: ОАО&nbsp;«Институт Гипростроймост»В Ярославле изменили список домов под изъятие для строительства третьего моста | Источник: ОАО&nbsp;«Институт Гипростроймост»
Источник:

В Ярославле изменили список домов, которые собираются снести из-за строительства третьего моста через Волгу.

Новые данные приводятся в постановлении правительства Ярославской области, опубликованном 13 марта и подписанном губернатором Михаилом Евраевым «Об изъятии для государственных нужд земельных участков и иных объектов недвижимого имущества».

В частности, из списка объектов под снос убрали частные дома № 9, 10, 11, 12, 43 на улице 1-й Шоссейной, здание № 26а в поселке Сокол (в публичной кадастровой карте указано, что назначение участка — для нужд обороны и безопасности). Также отменили изъятие части земельного участка у жилого многоквартирного дома № 2а на улице Клубной.

При этом в список попал жилой дом № 19А на улице 1-й Шоссейной и производственное здание № 1ю на Тормозном шоссе. Вместо дома № 21Б в новом списке значатся здания № 21.

Постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

«В течение 10 календарных дней со дня принятия постановления направить его копию правообладателям изымаемых участков расположенных на них объектов недвижимого имущества», — указано в документе.

Указанные в списке объекты изымаются полностью или частично с земельными участками. Также в ряде случаев под изъятие подпадают хозяйственные постройки, бани и другие объекты около частных домов.

Публикуем новый список объектов для изъятия и сноса в Ярославле

Фрунзенский район:

  • Тормозное шоссе, дом 1 (здание склада, цех шкафных блоков, нежилое здание);

  • Тормозное шоссе, дом 1, строение 2 (производственное, административное здание);

  • Тормозное шоссе, 1ю (цех щитового паркета);

  • Тормозное шоссе, дом 1, строение 3 — только земельный участок, предназначенный под контору, склад сырья лесоцеха.

Заволжский район:

  • 10 пустующих участков за Волгой, предназначенных для сельскохозяйственного использования, личного подсобного хозяйства, жилищного строительства в районе улицы 1-й Островной; между улицами 4-й Островной и 1-й Шоссейной;

  • улица 1-я Шоссейная, дома № 13, 14, 15 (с гаражом и сараем), 16, 17, 18, 19 (с баней), 19А, 21, 23 (с хозяйственной постройкой), 25 (с гаражом), 27.

Напомним, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле станет первым этапом реализации проекта Карабулинской развязки, которую ярославцам обещают уже 50 лет.

В настоящее время проект строительства моста уже готов, он прошел Главгосэкспертизу. Сейчас проводится оценка экономического воздействия. По предварительным данным, эта процедура займет два-три месяца.

По сметам, актуальным на первый квартал 2024 года, строительство моста и подъездов к нему оценено в 27 миллиардов рублей.

В целом для строительства Карабулинской развязки предполагается изъятие 144 участка: 66 — в Красноперекопском районе, 41 — во Фрунзенском районе, 37 — в Заволжском районе.

ПО ТЕМЕ
Третий мост через Волгу Карабулинская развязка Изъятие домов
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
17 марта, 18:50
А мост то будет?????
Гость
17 марта, 19:07
Самое главное название придумали!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление