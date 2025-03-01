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Город В Ярославле на одной из площадок отменили гуляния на Масленицу

В Ярославле на одной из площадок отменили гуляния на Масленицу

Публикуем заявление организаторов

961
7 комментариев
В Ярославле отменили гуляния на Масленицу на площадке у колеса обозрения | Источник: Владимир КолларВ Ярославле отменили гуляния на Масленицу на площадке у колеса обозрения | Источник: Владимир Коллар

В Ярославле отменили гуляния на Масленицу на площадке у колеса обозрения

Источник:

1 марта стало известно об отмене мероприятий, посвященных празднованию Масленицы (12+), на площадке у колеса обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле. Объявление об этом разместили на плакатах и в соцсетях аттракциона.

— К сожалению, мы вынуждены отменить масленичные гуляния в связи с письмом-предписанием УМВД ЯО, — указали организаторы.

Напомним, в выходные, 1 и 2 марта, на площадке были запланированы детские мастер-классы, концерт и сожжение чучела. Городские гуляния анонсировали в мэрии. Однако в первый день весны программу отменили.

Как рассказал в беседе с 76.RU гендиректор и владелец аттракциона Владимир Коллар, решение было принято после предписания УМВД России по Ярославской области, которое поступило накануне.

— В последний момент прислали письмо о том, что в связи с напряженной ситуацией проведение мероприятий на нашей площадке нецелесообразно. <…> Мы будем этот вопрос развивать дальше, на каком основании это все происходит? В единственном городе России, в Ярославле. У нас есть объект в соседнем Владимире, у нас есть колесо в Уфе. И все праздники сегодня и завтра там проходят. Знаю, что у коллег в других городах тоже никаких ограничений нет, — сообщил Владимир Коллар, предположив, что ситуация может быть связана с обеспечением охраны площадки.

По словам владельца аттракциона, гуляния в Масленицу у колеса обозрения проводились с 2018 года.

В управлении МВД России по Ярославской области нашему порталу подтвердили, что предписание было.

Мероприятия, посвященные Масленице, на других площадках пройдут в обычном режиме. Подробную афишу ищите в этом материале.

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Масленица Аттракцион Мероприятия Колесо обозрения
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Комментарии
7
Гость
40 минут
Веселье и радость противоречит Плану по которому всё идёт , может ещё и еды дать бесплатно как в Москве и Кавказе на праздниках?
Гость
36 минут
Разумное решение! Не стоит проводить "пир во время чумы".
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