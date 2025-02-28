«Замерзают дома»: в крупном районе Ярославля отключили отопление и горячую воду

В районе Ярославля отключили тепло Источник: читатель 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU











Жители Фрунзенского района сообщили, что сидят без отопления и горячей воды.

— Прямо сейчас замерзают дома во Фрунзенском районе: улица Калинина, Московский проспект. Видимо обширная авария. У нас на Калинина, 37, видимо, включена какая-то «обратка» — вода из горячего крана течет комнатной температуры. На Нефтестрое горячая вода вообще не идет. Отопления нет, — сообщил читатель портала 76.RU.

В компании ТГК-2, которая отвечает за подачу отопления и горячей воды в большую часть домов Ярославля, пояснили, что днем 28 февраля устраняли крупную аварию.

— 28 февраля Ярославские тепловые сети организовали ремонт участка транзитного трубопровода от Ярославской ТЭЦ-3. Утечка теплоносителя на тепловой сети была обнаружена накануне. Проведение ремонта трубопровода вызвано необходимостью предотвращения больших технологических повреждений тепловой сети, — пояснили в компании.

На время проведения работ была ограничена подача отопления и горячей воды в 157 жилых домов и 19 социальных объектов. Ремонт стартовал в 10 часов и должен был закончиться в 19 часов. Однако в компании сообщили, что работы были завершены раньше.

— В 16:10 ремонтные работы на транзитном трубопроводе от Ярославской ТЭЦ-3 завершены, после чего началось заполнение магистрали теплоносителем. После восстановления работы теплосети управляющим компаниям необходимо провести технические мероприятия для обеспечения работы внутридомовых систем теплоснабжения, — отметили в ТГК-2.

В компании заверяют, что со своей стороны все сделали. Жителям, у которых тепло и горячая вода не появились, предложили обратиться в свою управляющую компанию.