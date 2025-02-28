НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 759мм 67%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,26
EUR 91,57
Ограничили работу аэропорта
Отключили отопление
Чем болеют в Центральной России
Прогноз погоды на март
Закрытие пунктов Ozon и Wildberries
Ограничат продажу алкоголя
Нашли опасную шаурму
Продают Дом быта
Продают готовый бизнес
Конкурс 76.RU
Город «Замерзают дома»: в крупном районе Ярославля отключили отопление и горячую воду

«Замерзают дома»: в крупном районе Ярославля отключили отопление и горячую воду

Что случилось и куда обращаться

1 533
17 комментариев
В районе Ярославля отключили тепло | Источник: читатель 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RUВ районе Ярославля отключили тепло | Источник: читатель 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU

В районе Ярославля отключили тепло

Источник:

Жители Фрунзенского района сообщили, что сидят без отопления и горячей воды.

— Прямо сейчас замерзают дома во Фрунзенском районе: улица Калинина, Московский проспект. Видимо обширная авария. У нас на Калинина, 37, видимо, включена какая-то «обратка» — вода из горячего крана течет комнатной температуры. На Нефтестрое горячая вода вообще не идет. Отопления нет, — сообщил читатель портала 76.RU.

В компании ТГК-2, которая отвечает за подачу отопления и горячей воды в большую часть домов Ярославля, пояснили, что днем 28 февраля устраняли крупную аварию.

— 28 февраля Ярославские тепловые сети организовали ремонт участка транзитного трубопровода от Ярославской ТЭЦ-3. Утечка теплоносителя на тепловой сети была обнаружена накануне. Проведение ремонта трубопровода вызвано необходимостью предотвращения больших технологических повреждений тепловой сети, — пояснили в компании.

На время проведения работ была ограничена подача отопления и горячей воды в 157 жилых домов и 19 социальных объектов. Ремонт стартовал в 10 часов и должен был закончиться в 19 часов. Однако в компании сообщили, что работы были завершены раньше.

— В 16:10 ремонтные работы на транзитном трубопроводе от Ярославской ТЭЦ-3 завершены, после чего началось заполнение магистрали теплоносителем. После восстановления работы теплосети управляющим компаниям необходимо провести технические мероприятия для обеспечения работы внутридомовых систем теплоснабжения, — отметили в ТГК-2.

В компании заверяют, что со своей стороны все сделали. Жителям, у которых тепло и горячая вода не появились, предложили обратиться в свою управляющую компанию.

Также в ТГК-2 сообщили номер своего контакт-центра: 79-79-77.

ПО ТЕМЕ
Отключили отопление Отключили горячую воду Коммунальная авария ТГК-2
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
199045528
1 час
Воды и отопления на Калинина нет. В УК выходные до понедельника.
Гость
1 час
>В компании заверяют, что со своей стороны все сделали. Жителям, у которых тепло и горячая вода не появились, предложили обратиться в свою управляющую компанию. мда, у нас досих пор на ньютона не дали отопление, ночью между прочим -5
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада
Артем
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление