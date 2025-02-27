«Север и Юг поменялись погодой»: синоптики дали прогноз на начало марта в Центральной России

В Центральной России ожидаются новые изменения в прогнозе, погоду ухудшит усиление ветра. Об этом предупредили в Росгидрометцентре России 27 февраля.
— К побережью Скандинавского полуострова приближается глубокий атлантический циклон; под его влиянием, в северной половине европейской территории России ожидается снег, мокрый снег, гололедные явления, местами метели при ветре в порывах 12-17 метров в секунду, — сообщается на сайте Гидрометцентра России.
При этом в выходные с приближением с северо-запада циклона увеличится облачность и пойдет снег. Атмосферное давление начнет падать, а температура воздуха повышаться.
— В Центральной России солнечный антициклон удержит тихую, с большими суточными колебаниями температуры погоду вплоть до субботы, — указали синоптики центра «Фобос». — Под занавес февраля Север и Юг поменялись погодой: пока на пляжах Сочи лепят снеговиков, Мурманск тонет в талых водах. Согревает север Русской равнины атлантический циклон, закачивающий сюда согретые Гольфстримом воздушные массы, причём поля его фронтальной облачности смогут подпортить погоду лишь в узкой полосе вдоль арктического побережья.
Погода в Ярославле по дням
Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», 27 февраля температура будет колебаться от -13 °C ночью до -2 °C днём, вечером температура составит -6 °C.
Погода по дням:
в пятницу, 28 февраля, без осадков, днем ожидается переменная облачность, вечером — пасмурная погода. Температура ночью составит -12 °C, утром -9 °C, днём и вечером температура составит -2 °C;
в субботу, 1 марта, будет переменная облачность, ночью ожидается похолодание до -4 °C, днем потеплеет до +1 °C;
в воскресенье, 2 марта, прогнозируется небольшой снег, температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 °C до 0 °C.