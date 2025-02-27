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Город «Север и Юг поменялись погодой»: синоптики дали прогноз на начало марта в Центральной России

«Север и Юг поменялись погодой»: синоптики дали прогноз на начало марта в Центральной России

В ближайшие дни ожидается усиление ветра, потепление и снег

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9 комментариев
В Росгидрометцентре рассказали, какая погода будет в выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Росгидрометцентре рассказали, какая погода будет в выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Росгидрометцентре рассказали, какая погода будет в выходные

Источник:

В Центральной России ожидаются новые изменения в прогнозе, погоду ухудшит усиление ветра. Об этом предупредили в Росгидрометцентре России 27 февраля.

— К побережью Скандинавского полуострова приближается глубокий атлантический циклон; под его влиянием, в северной половине европейской территории России ожидается снег, мокрый снег, гололедные явления, местами метели при ветре в порывах 12-17 метров в секунду, — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Подробнее о прогнозе&nbsp;— на карте | Источник: Гидрометцентр России Подробнее о прогнозе&nbsp;— на карте | Источник: Гидрометцентр России

Подробнее о прогнозе — на карте

Источник:

При этом в выходные с приближением с северо-запада циклона увеличится облачность и пойдет снег. Атмосферное давление начнет падать, а температура воздуха повышаться.

— В Центральной России солнечный антициклон удержит тихую, с большими суточными колебаниями температуры погоду вплоть до субботы, — указали синоптики центра «Фобос». — Под занавес февраля Север и Юг поменялись погодой: пока на пляжах Сочи лепят снеговиков, Мурманск тонет в талых водах. Согревает север Русской равнины атлантический циклон, закачивающий сюда согретые Гольфстримом воздушные массы, причём поля его фронтальной облачности смогут подпортить погоду лишь в узкой полосе вдоль арктического побережья.

Погода в Ярославле по дням

В ближайшие дни в Ярославле ожидается потепление до +1 градуса | Источник: Гидрометцентр России В ближайшие дни в Ярославле ожидается потепление до +1 градуса | Источник: Гидрометцентр России

В ближайшие дни в Ярославле ожидается потепление до +1 градуса

Источник:

Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», 27 февраля температура будет колебаться от -13 °C ночью до -2 °C днём, вечером температура составит -6 °C.

Погода по дням:

  • в пятницу, 28 февраля, без осадков, днем ожидается переменная облачность, вечером — пасмурная погода. Температура ночью составит -12 °C, утром -9 °C, днём и вечером температура составит -2 °C;

  • в субботу, 1 марта, будет переменная облачность, ночью ожидается похолодание до -4 °C, днем потеплеет до +1 °C;

  • в воскресенье, 2 марта, прогнозируется небольшой снег, температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 °C до 0 °C.

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Комментарии
9
Гость
1 час
Надоела мне зима. О весне уже мечты. На дворе ещё февраль, Не цветут пока цветы. И морозно даже днём, Закружил снежинок рой, Под ногами скользкий лёд. Как же хочется тепла, Позабыть про холода, Чтобы верба расцвела, Зеленела бы листва.
Гость
4 часа
-Вот всегда была бы такая зима теплая каждый год.
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